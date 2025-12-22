聯華食品移工宿舍消防演練

安樂分隊到工廠舉辦消防演練，讓移工熟悉火災發生時的正確流程。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

安樂消防分隊前往聯華食品基隆廠外籍移工宿舍，辦理夜間消防演練，模擬因電器使用不當引發火災，實地進行初期滅火、疏散避難、集合清點及一一九通報等流程，讓移工熟悉火災發生時的正確流程，提升實際應變能力。

移工因輪班作息不同，火災發生時可能處於休息、睡眠或配戴耳機等各種狀態；且移工對火災避難語音的語言敏感度不足，特別在各樓層配置大聲公及哨音式指揮棒，作為輔助示警設備。演練強調火災發生第一時間應立即大聲呼喊示警，提醒所有人員迅速避難逃生，避免延誤撤離時機。

廣告 廣告

當人員疏散到室外安全集合地點後，隨即啟動人員清點與回報機制，由管理人員逐一確認撤離情形，掌握是否仍有人員受困或未到位，確保全體住戶安全，落實災害現場人員管控與安全確認。

聯華食品基隆廠長張興祥表示，公司重視外籍移工宿舍的消防安全管理，平時即落實宿舍人員的出入管制，確保災害發生時能立即初期滅火、通報及避難引導，定期辦理消防演練，讓員工熟悉整體應變流程。