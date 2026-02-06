聯詠去年EPS 26.87元創6年來新低! 今年拚奮起OLED TDDI和機器視覺AI上陣

驅動IC大廠聯詠



AI布局不順加上智慧晚境失利，驅動IC大廠聯詠去年第四季獲利年衰23%，第四季每股盈餘降至6.07元，匯率因素讓毛利率38.19%有撐，但全年每股獲利降至26.87元，創下2020年來新低。展望首季，聯詠釋出因季節性影響約持平和小幅季增1.7%，聯詠已布局機器視覺和影像邊緣AI技術投資，且在OLED TDDI和AI機器視覺、高階電競顯示器都會上陣，將對今年營收有相當貢獻。

聯詠去年營收1,006.63億元，年減2%，為近五年低點，稅後淨利163.47億元，年減19%，每股盈餘26.87元。

聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，消費性電子進入淡季，聯詠去年第四季營收228億元較第三季衰退，主消費性電子進入淡季，產品組合和匯率影響，毛利率38.19%，增加1.9個百分點

聚焦今年首季展望，由於記憶體供應緊缺和價格上漲，將影響手機和PC相關售價將影響終端需求。聯詠釋出財測，預估首季營收將220億~232億元區間，以匯率31.2元估算，毛利率將在36%~39%， 營益率15~18%。

王守仁指出，聯詠除了驅動IC外（DDI）也開始佈局邊緣AI應用，主要在影像和機器視覺等邊緣AI多元技術有投資，未來也會有新產品推出。

首季趨勢，電視衰退和顯示器有下修，NB有逆勢季增，主要是因為品牌廠首季因應記憶體漲價提前備貨。手機來看，記憶體緊缺價漲，手機需求有減少，車用應用需求持平。

