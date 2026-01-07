聯詠科技愛心詠續基金捐助田心歡喜家園，助心智障礙者打造安心終老的家。（圖：蘭智基金會提供）

聯詠科技長期關懷社會公益，透過「聯詠科技愛心詠續基金」持續支持弱勢族群。近日再度捐贈新台幣360萬元，幫助宜蘭縣財團法人蘭智社會福利基金會，以下簡稱蘭智基金會「田心歡喜老化家園」進行廚房設備及三、四樓室內裝修等設備需求，為老憨兒打造安全、溫暖且有尊嚴的生活空間。

蘭智基金會執行長朱瑀瑄呼籲：目前「田心歡喜老化家園」建設進入最後階段，在聯詠科技愛心詠續基金挹注360萬元後，仍短缺約620萬元建設經費。如：多元感官教室160萬、保健室八十五萬、空調設備三七五萬。歡迎民眾與企業團體發揮「有錢出錢、有力出力」的精神，亦可捐贈物資，幫助這座東台灣第一座專屬心智障礙者老化的安養家園早日落成，讓老憨兒們擁有安全、溫暖、有尊嚴的生活空間。

聯詠科技ESG永續委員會總幹事彭愛茹表示：聯詠科技自設立之初便投入公益回饋社會，更自2010年起每年由員工自發性捐款，成立「聯詠科技愛心詠續基金」，秉持「集眾人小錢做公益大事」的理念，涓滴成河支持需要幫助的公益團體，得到更妥適的照顧，讓投入公益行善成為公司文化的一部分。經「聯詠科技愛心詠續基金」專案小組數度評估審議後，此次捐贈蘭智基金會360萬元，協助老憨兒擁有一處安老立命的終老家園。

蘭智基金會董事長李懋芳表示：由衷感謝聯詠科技愛心詠續基金多年來不間斷的支持與陪伴。自2013年起，從蘭智基金會附設學苑汰換老舊的廿一人座中巴、附設樟仔園小作所搬遷設備捐助、購置玩美庇護工坊產品至此次的田心歡喜老化家園捐助案，聯詠科技四度伸出援手，累計捐贈金額已超過八五五萬元，這份長期而穩定的愛心，對基金會與憨兒們而言，不只是資源上的幫助，更是一份讓人感到被理解、被守護的溫暖力量。