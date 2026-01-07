聯詠科技捐360萬 助田心歡喜家園打造終老家

科技大廠四度捐助蘭智家園讓學員相當感謝。（蘭智基金會提供）

記者張正量／宜蘭報導

聯詠科技長期關懷社會公益，透過「聯詠科技愛心詠續基金」持續支持弱勢族群，近日再度捐贈新臺幣三佰六十萬元，協助宜蘭縣財團法人蘭智社會福利基金會推動「田心歡喜老化家園」建設，作為廚房設備更新及三、四樓室內裝修經費，為心智障礙者打造安全、溫暖且有尊嚴的生活空間。

聯詠科技ESG永續委員會總幹事彭愛茹表示，公司自成立以來即投入公益回饋，自二0一0年起由員工自發性捐款成立愛心詠續基金，秉持「集眾人小錢，做公益大事」理念，經專案小組評估後捐助本案，期盼協助老憨兒擁有安老立命的終老家園，讓行善成為企業文化。

蘭智基金會董事長李懋芳感謝聯詠科技長期支持，從二0一三年至今已四度捐助，累計金額逾八佰五十五萬元，不僅提供實質資源，更帶來持續陪伴的溫暖力量。執行長朱瑀瑄表示，家園工程已進入最後階段，仍短缺約六佰二十萬元，呼籲社會各悜界踴躍響應，共同促成東臺灣首座心智障礙者老化安養家園早日落成。