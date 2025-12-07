聯詠11月營收76.18億年月雙減 Q4營收估季減6～10%
【記者呂承哲／台北報導】驅動IC大廠聯詠科技（3034）5日公布2025年11月合併營收，單月營收為新台幣76億1,861萬元，較去年同期減少7.23%，月減3.30%。累計今年前11月合併營收達933億4,342萬元，年減0.97%。
聯詠表示，展望第四季，營收區間介於220億至230億元（以匯率1美元兌30.5元估算），季減約6%至10%；毛利率預估35%至38%，營業利益率14.5%至17.5%。聯詠副董事長暨總經理王守仁在法說會指出，聯詠完成以Arm Neoverse CSS N2為基礎的HPC系統單晶片開發，預計今年底完成4奈米系統單晶片設計定案，將藉由ARM生態系與台積電先進製程、先進封裝技術，提供客戶彈性服務。
