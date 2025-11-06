聯詠Q3財報｜每股賺6.01元、Q4營收續降 拚年底4奈米ASIC設計定案

【記者呂承哲／台北報導】驅動IC大廠聯詠科技（3034）6日召開線上法說會，公布2025年第三季財報。第三季合併營收為新台幣245億7,400萬元，季減6.04%、年減11.82%，主因台幣升值及中國市場補貼與關稅效應消退所致。毛利率36.29%，與上季持平；營業淨利38億5,700萬元，季減20%、年減38%；稅後純益36億5,500萬元，季減2.26%、年減30.5%，每股盈餘（EPS）6.01元，較上季6.14元續降。

聯詠今年前三季合併營收為778億4,600萬元，年增0.41%；毛利率37.5%，較去年同期下滑3.12個百分點。稅後淨利126億5,800萬元，年減18.55%，每股盈餘20.8元。前三季營業費用148億1,900萬元，較去年略增。公司持續投入車用、AI影像及高解析顯示等應用開發，以因應終端需求升級與市場結構調整。

聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，第三季與前三季營收下滑主要受台幣升值與中國補貼退潮影響，消費電子與PC產業進入淡季，加上面板廠為穩定價格而控制產能。展望第四季，營收區間介於220億至230億元（以匯率1美元兌30.5元估算），季減約6%至10%；毛利率預估35%至38%，營業利益率14.5%至17.5%。

王守仁指出，第四季電視需求略減，顯示器與NB需求下修幅度較大，品牌客戶第三季回補庫存後換機潮不明顯，平板需求則是回升。中國手機市場整體需求持平，TDDI拉貨增加、OLED需求略減，車載應用維持穩定。

面對外界關注的ASIC布局，王守仁說明，聯詠完成以Arm Neoverse CSS N2為基礎的HPC系統單晶片開發，預計今年底完成4奈米系統單晶片設計定案，將藉由ARM生態系與台積電先進製程、先進封裝技術，提供客戶彈性服務。

王守仁強調，聯詠整合 AI 功能產品 ASIC 營收占比已達 20%，未來也將聚焦機器視覺、安控後台等應用，看好 AI 相關產品營運持續成長。聯詠同時公告10月合併營收為78億7,887萬元，月減4.83%、年減7.55%，累計前10月營收達857億2,480萬元，年減0.38%。

