聯詠Q4財報｜毛利率升至38.19%、Q1營收持平 4奈米ASIC專案續推

【記者呂承哲／台北報導】驅動IC大廠聯詠科技（3034）公告2025年第四季財報，單季合併營收為新台幣228億1,700萬元，季減7.15%、年減9.68%，公司指出，主要受季節性傳統營運淡季影響。不過，在有利的匯率因素及產品組合改善帶動下，第四季毛利率回升至38.19%，季增1.9個百分點。

獲利方面，聯詠第四季營業淨利為新台幣38億6,100萬元，季增約0.1%、年減約21.5%；稅後盈餘為新台幣36億9,000萬元，季增0.96%、年減23.15%，單季每股稅後盈餘（EPS）為6.07元，較上季略增。

累計2025年全年，聯詠合併營收為新台幣1,006億6,300萬元，較去年同期減少2.07%；毛利率為37.66%，年減2.69個百分點；全年營業淨利為新台幣182億3,700萬元，低於去年同期的218億600萬元。2025年稅後盈餘為新台幣163億4,800萬元，年減19.64%，全年EPS為26.87元，持續創2021年以來低點。

在費用控管方面，聯詠第四季營業費用為新台幣48億5,100萬元，低於第三季的50億6,200萬元，也略低於去年同期的50億6,500萬元；全年營業費用為新台幣196億7,100萬元，與去年同期196億6,600萬元大致相當。

展望後市，聯詠提出2026年第1季營運展望，由於農曆春節假期工作天數減少，預估合併營收將介於222億元至232億元之間，以美元兌新台幣匯率以1比31.2估算，大致上持平，毛利率預計落在36%至39%，營業利益率則介於15%至18%。

聯詠經理王守仁指出，面對記憶體漲價缺貨潮，公司會密切觀察對電子產品終端售價及市場需求的影響，尤其是手機、PC。聯詠近年已持續推進除了驅動IC產品布局，特別是在影像與機器視覺，已經投入大量資源，預期未來將陸續推出新產品。

從各產品線表現來看，預估電視出貨將季減、顯示器生產下修，筆電則是因為品牌客戶因應記憶體漲價提前備貨將季增，平板需求則是持平，手機同樣受到記憶體供需吃緊與漲價因素，估需求下滑，車用也維持持平表現。

整體來看，第一季SoC產品有望成長，大尺寸驅動IC因應筆電需求回溫而成長，中小尺寸驅動IC相對疲弱。王守仁表示，儘管終端市場仍需審慎觀察，但公司今年各產品線皆有新品推出，尤其在高階產品如摺疊機OLED TDDI、機器視覺與電競顯示器等，預期將對全年營收成長帶來正面挹注。

此外，聯詠在4奈米HPC ASIC專案持續推進，短期尚未貢獻營收，但將結合先進製程、封裝與高速介面，提供更具彈性的ASIC服務。

