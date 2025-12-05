聯賣制度助力 徐子雙加入永慶不動產3年 業績破1900萬

CNEWS195251205a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

永慶不動產小檜溪鴻陞加盟店經紀人員徐子雙，從事房仲超過十年，她從信義房屋起步，2022年轉職加入永慶不動產，她說這是更清楚「自己想成為什麼樣的房仲。」所做的理性選擇，加入永慶不動產3年多，她的個人業績已累積1,900多萬元，今年業績更提前超越去年，讓她更確信自己走在對的路上。

轉職永慶不動產 能為客戶做更多

徐子雙的第一份工作就是房仲，她說，房仲的成果透明、步伐直接，能不能做得好，全看自己。在信義房屋7年多年期間，她曾獲得百萬經紀人與區域前段業績肯定，年收入突破百萬，也為房仲職涯奠定穩固的基礎。

離開信義房屋後，她開始思考「房仲服務能不能有更多彈性」。她說，在前公司制度下，業績獎金分配固定，經紀人員能投入的行銷與服務成本有限；反觀永慶不動產，分潤制度較有彈性，她能分配更多資源投入在案件上，像是改善屋況呈現、增加廣告曝光、加強帶看準備、或協調工班處理細節，都能依需求直接執行，實質幫助到客戶，這也是她離開信義房屋、選擇永慶加盟體系最核心的原因。

聯賣合作不是搶 是一起把事情做好

在永慶不動產，她還明顯感受到「合作」在成交效率上的差異。永慶不動產以共享文化為核心精神、用聯賣落實運作，再搭配科技工具《i智慧Pro》、《行動智能經紀人APP》輔助，不同店頭與經紀人員能即時共享物件與買方資訊，「不用各做各的，而是一起把事情做好」。她表示，資訊透明、系統操作簡便流暢，讓溝通成本更低，也大大加快買賣媒合速度。

這樣的制度帶來具體效果－2025年截至10月，她的業績已超過610萬元，聯賣業績逾360萬元，件數聯賣率超過5成，等於每兩件成交就有一件來自聯賣，「共享不是搶，是讓好房子更快來到對的人手中。」

徐子雙今年累計已完成13件成交，多為自住換屋需求，她接觸的客戶大多是因家庭成長、工作地點變動、或生活需求改變而換房，而不是以投資為主。此外，她也以2、3天一更的速度，透過短影音分享房仲日常與相關知識，多年來累積不少粉絲與客戶指名，近而帶動成交量。

持續被客戶信賴 是最珍貴的榮耀

徐子雙的專約比相當高，業績更沒有受限貸令影響，反而逆勢成長，這跟她長期深耕社區有關。她在社區擔任委員，協助公共事務與鄰里互動，去年社區內有一件車位交易，因客戶看到她對社區的長期投入，當決定出售時第一個想到的就是她，一週內就順利成交，「我覺得那不是一筆業務，更像是一段生活裡的善緣。」

在房仲市場競爭激烈的環境中，真正能讓經紀人站得長久的，不是話術，而是專業與信任。徐子雙秉持「誠實服務」原則，帶看前即主動揭示屋況與周邊環境優缺點，強調唯有資訊透明，才能累積信賴感。曾有位老客戶多年來共委託了三次，從為了孩子學區換屋，接著孩子大學畢業、再到屋主準備迎接退休生活，徐子雙陪伴見證家庭階段更迭，她感激地說，「能在不同人生時刻都持續被信任，是房仲職涯中最珍貴的榮耀。」

談到未來目標，徐子雙說自己從不以業績當作衡量的標準，相較於追逐金錢、數字，她更在乎的是能夠一次又一次協助客戶做出安心的決定，陪著他們邁到下一個生活階段。她希望未來有機會站上金仲獎的舞台，也持續提供最好的服務品質，把每一件委託都做到讓客戶放心。

照片來源：徐子雙提供

