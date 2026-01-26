聯輔基金會驚見「創意私房」會員 王鴻薇、羅智強批：淪民進黨敗選退輔會
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
國民黨立委王鴻薇、羅智強今（26）日召開記者會，痛批「中小企業聯合輔導基金會」已淪為民進黨的「敗選退輔會」，高層職位充斥無專業的政治酬庸，包含現任董事長徐定禎、總經理葉仁創及顧問顏子傑皆為落選後轉任；王、羅更揭露內部爆料指名葉仁創安插的人事中，竟包含兒少性剝削案「創意私房」的高級會員「南橘子」郭柏宏，以及涉犯公益侵佔罪判決確定的黃靜惠，要求相關單位必須查明真相，絕不寬貸。
王鴻薇表示，中小企業聯合輔導基金會主要業務是協助中小企業的各項需求，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，像是長期把持相關補助，尤其是重大事件發生，舉凡風災、地震、疫情的紓困貸款都是。
「只有酬庸沒有專業，就是民進黨的敗選退輔會。」王鴻薇痛批，前任總經理吳群隆是蘇系代表、徐定禎是苗栗縣長落選人、葉仁創則是南投議員落選人、顏子傑則是前桃園市府秘書處長，都是因為落選以後酬庸轉任。
此外，羅智強直言，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大婁子，內部員工多次陳情，直接點名葉仁創所安插人事名單裡，行政管理群的郭柏宏就是震驚全國的「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」。他說，據說其父親是名醫，而且更誇張的是，根據人事資料，郭柏宏111年被起訴，113年3月北院判決，卻一直到去年114年才離職，根本就是包庇。
王鴻薇提到，陳情書表示，女性員工因新聞報導反應，但是未獲得適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，嚴重危害職場安全與信任。至於董事會秘書黃靜惠，更是被判決公益侵佔罪，判處有期徒刑4個月得易科罰金，王痛批，經濟部主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題，內部女性員工更表示主管包庇，讓她們連上廁所都不敢。
羅智強說，陳情書也有提供相關不實報支、詐領政府經費的問題，民進黨為了政治酬庸，已經不只是養肥貓浪費公帑，公司內部治理問題而已，現在已經到內部人員身心都受到嚴重影響「已經在求救了」。他表示，資料目前也都轉給相關單位，要求務必查明清楚，絕不寬貸，不能漠視這些無辜職員的求救訊號。
照片來源：王鴻薇辦公室提供
徐欣瑩積極爭取2026新竹縣長提名 季麟連現身黃國竹委員會力挺
