聯邦停擺餘波 Section 8租屋補助延發放

在紐約市哈林區(Harlem)和布碌崙(布魯克林)的康尼島(Coney Island)，平均約有38%的住戶使用Section 8補助。圖為布碌崙。(記者范航瑜／攝影)

聯邦政府雖已結束停擺，但其後續影響仍持續衝擊紐約市低收入居民。聯邦住房與城市發展部(HUD)2日通知紐約市住房局(NYCHA)等機構，本月的「第八項租金補助券」(Section 8 rental assistance program，簡稱Section 8)資金將因停擺餘波而延遲撥付。

Section 8由聯邦提供資金給房東，讓其將住房單位出租給低收入租戶，並補貼租金。受補助家庭通常自付部分收入作為房租，其餘由政府負擔。市住房局負責管理該項計畫，參與租戶最高付收入的40%為租金。去年，紐約15年以來首次開放了Section 8申請。目前約有2萬5000名房東參與此計畫。

市住房局2日晚間表示已接獲聯邦通知，本月給予Section 8房東的款項將延遲後，該局正評估臨時方案，並將在HUD資金一到位時立即撥付。聲明中寫道，「市住房局對因『第八項租金補助』延遲發放所造成的不便深表歉意。我們將持續與HUD合作，並在未來數周向租戶及房東更新相關資訊」。

面對資金延遲，小房東受到的衝擊或將最大，租戶雖可繼續居住，房東卻無法按時收到租金，而這可能影響房貸以及整體房屋維護與修繕預算，進而在紐約市住房市場引發連鎖反應。市房屋局官網公告承諾，一旦Section 8資金到位，將在「一個工作日」內完成對房東的付款。

此前這場史上最長的聯邦政府停擺，已威脅到低收入民眾仰賴的多項社會服務，除了租金補助以外，糧食券和能源補助均遭受影響，至今仍未完全恢復。