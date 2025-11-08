聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西
美國聯邦政府持續關門，聯邦航空總署（FAA）11月7日起在全美主要機場實施減班措施，影響逐步擴大，灣區舊金山國際機場（SFO）、屋崙機場（OAK，又譯奧克蘭機場）均在名單之列。多家航空公司已向旅客發出警告，提醒本周末航班可能臨時變動，需隨時留意通知。不少旅客深受影響，就有華人旅客擔心若航班取消，最慘可能要從德州奧斯汀一路開車回聖荷西，全長逾1700哩，要花25小時，大感困擾。
根據FAA命令，全美共40座機場被要求分階段減少最多10%的航班，以減輕長期無薪工作的空中交通管制員壓力。7日已逾800班航班取消，達美、美航及聯航等主要航空公司皆主動縮減運力。
居住在聖荷西的軟體工程師林先生兩個月前就購買德州奧斯汀與舊金山往返的機票，原預計11月8日早晨乘坐美聯航飛機回到灣區。
他表示，雖然航班目前仍顯示「準時」，但航空公司昨晚已在APP內提醒：「由於聯邦政府停擺，美國政府計畫限制航班運營。我們原定於11月7日（周五）、11月8日（周六）和11月9日（周日）的行程安排現已更改，請查看您的航班狀態，以確定您即將乘坐的航班是否受到影響。」
「這讓人有點緊張。」林先生表示，他甚至決定如果航班被影響，如果最後真的找不到可以立刻回灣區的班機，可能考慮直接從德州奧斯汀開車回灣區，因為他周一必須進公司，一路開車回灣區成了不得不的最糟糕狀況。根據地圖顯示，德州奧斯汀一路開車回聖荷西，全長逾1700哩，不停下來不吃不喝，也要開25個小時才能抵達。
隨著航班削減進入周末，舊金山及屋崙機場可能出現延誤與連鎖取消。旅客被建議提早出發並隨時關注航班動態。若航班被取消，即使是不可退票機票，航空公司也須依法退費，但不必提供住宿或餐食補償。根據航空數據公司FlightAware統計，截至11月7日早上，全美約3%的航班被取消。航空業界預估，若政府關門持續，減班措施可能進一步波及舊金山、奧克蘭與聖荷西等灣區機場。
聯邦空管員協會表示，空管人員已連續多周無薪加班，「為維持飛行安全，減班是不得已的臨時手段」。目前國會仍未就預算案達成協議，復航時程尚未明朗。
