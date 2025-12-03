聯邦參議院透漏準備進入正式審查階段 誰接聯準會主席市場熱議三人
美國聯邦參議院銀行委員會主席、南卡羅來納州共和黨籍參議員提姆．史考特（Tim Scott）在美國總統川普（Donald Trump）透露已選定下一任聯準會（Fed）主席後宣布，委員會將啟動「加速完成遴選程序」的作業節奏，準備進入正式審查階段。根據美國制度，總統提名的聯準會主席必須先在銀行委員會獲得多數投票支持，隨後送交參議院全院表決才能正式上任。
參議員史考特受訪時強調，新一任聯準會主席必須「把美國人民的優先事項置於政治凌駕之上」。他指出，從現任主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）的任期中可以看到，鮑爾對利率政策的取向在拜登政府與川普政府之間出現差異，而新任主席則應「對誰入主白宮保持不可知論」，唯一的工作方向應是回應美國民眾的經濟需求。
鮑爾在川普第一任期被提名、卻在第二任期失去信任
參議員史考特表示，國內持續升高的生活負擔（affordability crisis）與成本壓力，使得降低利率、穩定物價及改善家庭財務壓力成為新任主席的必要任務。他直言，美國需要一位「能確實完成任務」的Fed領導人，並能在高通膨降溫後的環境下掌握貨幣政策節奏。
現任主席鮑爾即將任期屆滿。他自川普第一任期於2018年提名上任，鮑爾於2022年獲拜登政府留任。在川普第二任期中因利率政策問題鮑爾與川普多次公開衝突，川普常以「慢郎中」批評鮑爾，認為其降息動作落後經濟需求。鮑爾則在通膨回落後於今年已帶領聯準會兩度降息。聯準會主席任期制度為四年一任、無任期上限，美國史上任期最長的聯準會主席小威廉．麥克切斯尼．馬丁（William McChesney Martin Jr.）曾在杜魯門到尼克森政府期間共任職18年10個月。
外界點名三位為最具可能性人選
知情人士透露，美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）上周已與五位候選人進行面談，隨後將名單提交川普。外界普遍點名三位為最具可能性人選：國家經濟委員會（National Economic Council）主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）、現任聯準會理事克里斯多福．沃勒（Christopher Waller），以及前聯準會理事凱文．沃許（Kevin Warsh）。
聯準會肩負最大化就業及穩定物價的雙重使命，核心工具為調整短期利率。目前聯邦資金利率目標區間設定在3.75％至4.00％，此區間影響汽車貸款、房屋抵押貸款、信用卡利率等全美金融成本，任何政策調整都將牽動整體經濟活動。
責任編輯：許詠翔
