聯邦如無補助 伊州健保費將漲8成 保費每月從平均260→464元
伊利諾州政府監督單位提出警告，如果國會無法延長俗稱歐記健保的「平價醫療法案(Affordable Care Act, ACA)」的加碼健保補助，伊州居民明年透過健保交易平台購買保險的平均費用將暴增78%。部分郡縣的健保月費更出現高達456%的漲幅，十分驚人。
伊州保險廳表示，本周起將寄出通知信給民眾，說明若國會未能延長這項補助，保費明年將如何上漲。伊州「健保網」(Get Covered Illinois)主任溫特斯(Morgan Winters)說，這些信將寄給所有透過健保平台購買保險的保戶。
伊州保險廳廳長吉勒斯比(Ann Gillespie)指出，目前約有91%的投保民眾，都仰賴加碼的健保稅額補助來降低每月保費，「如果補助失效，有些人可能會完全失去健保，幾乎所有人都會被波及。」
根據伊州保險廳(Illinois Department of Insurance)數據，今年伊州家庭平均每月支付約260元保費；若補助到期，明年將跳升至464元。不同地區漲幅差距極大。庫克郡居民明年平均保費將暴漲95%；湖郡漲47%；杜佩琪郡漲71%；威爾郡漲83%；凱恩郡漲66%。
鄉村地區更慘，艾芬漢郡(Effingham County)居民平均保費將飆升456%，每月高達1029元；傑克森郡(Jackson County)也將上漲274%，達458元。
55萬伊州人從交易平台買健保
目前伊州約55萬人透過ACA交易平台購買健保，是歷年新高。大多數人因不符合雇主、聯邦醫療(Medicare，紅藍卡)或醫療補助(Medicaid，白卡)條件，才選擇透過交易所自行購買保險。
2021年國會通過法案，讓這項健保稅額補助更為寬鬆，並擴大受益範圍；但延長條款將於今年底到期。目前這項補助是否延長，正是導致政府關門的關鍵爭議之一。
民主黨拒絕在共和黨同意延長補助前重啟政府運作。民主黨人主張，若補助終止，許多人將負擔不起健保，即使續保的人，費用也會暴增。
舉例來說，若補助到期，收入超過聯邦貧窮線400%的人(單身年收約6萬240元、四口之家約12萬8600元)將不再符合補助資格；低收入者雖仍可獲得補助，但金額會減少。
共和黨籍眾院議長強森(Mike Johnson)則批評這些加碼補助是「浪費公帑的政策」，主張若要延長，必須「搭配真正的改革」，並認為不應將延長案納入政府預算法案。
更多世界日報報導
阿罕布拉家庭旅館華人經理遭爆頭 兇手點名後開槍
遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣
Nvidia股價創新高 黃仁勳：台積將引入美先進封裝技術
其他人也在看
門診費擬漲到1200元，上路時程曝光！他揭感冒跑台大現象：健保快被玩壞了
台灣健保因費用低廉、納保率高被稱為「台灣之光」之一，但也因此衍生出醫療濫用，大醫院總是人滿為患的現象，為落實分級醫療，衛福部健保署研擬實施，未經轉診直接到醫學中心就醫，將被加收5成部分負擔，最快明年下半年實施；依現行醫學中心門診門診平均健保支付費用，屆時若沒有轉診單就診，收費可能達到1200元。對此，網紅Cheap今（29）日在臉書引述相關報導指出，「健保快......風傳媒 ・ 20 小時前
輕症衝大醫院恐多付1200元 醫喊話「改革不能做一半」：這筆費用也要提高
為落實分級醫療制度，衛福部長石崇良透露，明年7月起，民眾若未經轉診直接到醫學中心就醫，將加收5成部分負擔。以目前醫學中心門診輕症每人每次平均費用約2400元計算，未來到大醫院看一次病，將多掏約1200元。對此，時常評論時事的醫師蘇一峰建議，改革不能做一半，醫療給付也要提高。健保署醫務管理組長劉林義今（28）日說明，配合各醫院總額制度，政策目標是實施門診減量。......風傳媒 ・ 1 天前
補貼終止 賓州歐記健保明年保費均漲102% 這地區漲4倍
依「平價醫療法案」(Affordable Care Act)實施的抵稅補貼即將到期，賓州買歐記健保(Obamacare)...世界日報World Journal ・ 13 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 2 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 19 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 8 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 20 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導前中信啦啦隊成員粿粿與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，夫妻倆時常在IG上分享甜蜜互動，是眾人眼中的甜蜜夫妻...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 4 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 2 小時前