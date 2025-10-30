聯邦如無補助 伊州健保費將漲8成 保費每月從平均260→464元

伊利諾州政府監督單位提出警告，如果國會無法延長俗稱歐記健保的「平價醫療法案(Affordable Care Act, ACA)」的加碼健保補助，伊州居民明年透過健保交易平台購買保險的平均費用將暴增78%。部分郡縣的健保月費更出現高達456%的漲幅，十分驚人。

伊州保險廳表示，本周起將寄出通知信給民眾，說明若國會未能延長這項補助，保費明年將如何上漲。伊州「健保網」(Get Covered Illinois)主任溫特斯(Morgan Winters)說，這些信將寄給所有透過健保平台購買保險的保戶。

伊州保險廳廳長吉勒斯比(Ann Gillespie)指出，目前約有91%的投保民眾，都仰賴加碼的健保稅額補助來降低每月保費，「如果補助失效，有些人可能會完全失去健保，幾乎所有人都會被波及。」

根據伊州保險廳(Illinois Department of Insurance)數據，今年伊州家庭平均每月支付約260元保費；若補助到期，明年將跳升至464元。不同地區漲幅差距極大。庫克郡居民明年平均保費將暴漲95%；湖郡漲47%；杜佩琪郡漲71%；威爾郡漲83%；凱恩郡漲66%。

鄉村地區更慘，艾芬漢郡(Effingham County)居民平均保費將飆升456%，每月高達1029元；傑克森郡(Jackson County)也將上漲274%，達458元。

55萬伊州人從交易平台買健保

目前伊州約55萬人透過ACA交易平台購買健保，是歷年新高。大多數人因不符合雇主、聯邦醫療(Medicare，紅藍卡)或醫療補助(Medicaid，白卡)條件，才選擇透過交易所自行購買保險。

2021年國會通過法案，讓這項健保稅額補助更為寬鬆，並擴大受益範圍；但延長條款將於今年底到期。目前這項補助是否延長，正是導致政府關門的關鍵爭議之一。

民主黨拒絕在共和黨同意延長補助前重啟政府運作。民主黨人主張，若補助終止，許多人將負擔不起健保，即使續保的人，費用也會暴增。

舉例來說，若補助到期，收入超過聯邦貧窮線400%的人(單身年收約6萬240元、四口之家約12萬8600元)將不再符合補助資格；低收入者雖仍可獲得補助，但金額會減少。

共和黨籍眾院議長強森(Mike Johnson)則批評這些加碼補助是「浪費公帑的政策」，主張若要延長，必須「搭配真正的改革」，並認為不應將延長案納入政府預算法案。

