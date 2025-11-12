聯邦快遞奪多元共融願景獎

圖，聯邦快遞提供。

聯邦快遞因其在職場的平等、機會與多元方面表現卓越，榮獲二○二五年女人迷「多元共融願景獎（DBTA）」三項殊榮，包括「年度最佳DEI企業金獎」、「最佳DEI倡議獎」及「最佳彩虹友善企業獎」，彰顯公司長期以來致力於打造正向、公平、具前瞻願景且以人為本的工作環境。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示，聯邦快遞秉持「員工-服務-利潤」的管理哲學，並致力於打造包容、以人為本的工作環境。未來將持續促進對話、深化理解並加強團隊協作，讓每一位員工都真切地感受到被看見、被信任以及被尊重。

多年來聯邦快遞台灣團隊持續倡導尊重、包容與賦權的企業文化，致力為員工打造以人為本的工作環境。公司更提供職場舒適包與心理健康諮詢，以緩解員工壓力，全面提升身心健康，體現人文關懷。這也是台灣首個表揚企業在尊重員工尊嚴與促進文化多元方面展現領導力的獎項。