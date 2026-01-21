聯邦快遞宣布委任蘇查理（Salil Chari）為亞太區總裁

聯邦快遞宣佈委任蘇查理（Salil Chari）為亞太區總裁。聯邦快遞提供



全球快遞運輸公司聯邦快遞今天公布，委任蘇查理（Salil Chari）為亞太區（APAC）新任總裁。蘇查理此前擔任聯邦快遞亞太區市場行銷和客戶體驗高級副總裁，已於今年1月1日正式就任新職。他接替了裴佳華（Kawal Preet）的職位，後者已轉任為規劃、工程與轉型執行副總裁（EVP）。

聯邦快遞表示，蘇查理上任區域總裁後，負責塑造業務策略發展方向，並帶領亞太區近三萬名團隊成員，致力於推動盈利增長、提供卓越的客戶體驗，並在整個地區提升營運績效。

聯邦快遞國際業務首席運營官兼航空業務首席執行官施瑞達（Richard W. Smith）表示，蘇查理擁有卓越的多區域領導經驗，以及為顧客創造價值的熱忱。憑藉他對該區域的深厚了解，深信他將帶領亞太區業務再創高峰，並進一步鞏固該區域對我們全球增長的重要性。

施瑞達同時感謝裴佳華展現的卓越領導力，後續她將繼續推進聯邦快遞全球轉型行動。

聯邦快遞指出，蘇查理的職業生涯印證了聯邦快遞長期致力培養內部人才培養的傳統。他於 1997 年在美國孟菲斯開啟在聯邦快遞的職業生涯，擔任市場分析師。先後在拉丁美洲及加勒比海地區、亞太區、中東、印度次大陸及非洲擔任多項領導職位，展現對提升客戶體驗的深厚承諾，並致力賦能企業拓展全球業務，把握嶄新的市場機遇。

蘇查理則表示，亞太區擁有全球最具活力且發展迅速的貿易走廊，為各種規模的企業在全球市場增長與競爭提供強大的機遇。他的首要任務是強化營運韌性、加速業務增長，並深化聯邦快遞作為客戶與社區重要合作夥伴的角色，也將繼續為企業連結新的機遇、推動創新，並在瞬息萬變的市場環境中促進全球貿易發展。

