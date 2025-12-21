聯邦快遞年度經濟影響力 貢獻亞太區約57億美元

聯邦快遞發布年度經濟影響力報告，二○二五財政年度於全球創造高達一二六○億美元的直接與間接經濟效益，其中亞太區（APAC）貢獻約五十七億美元。（圖，聯邦快遞提供）

報告指出，聯邦快遞在二○二五財政年度對全球經濟的直接與間接影響力高達一二六○億美元。其中僅聯邦快遞的直接影響就比Dun and Bradstreet Data Cloud所統計、擁有逾十萬名員工的企業平均值高出一·六倍。此一數據反映出聯邦快遞全球網路的龐大規模，以及公司持續以「One FedEx」策略精進服務、優化營運的成果。

廣告 廣告

聯邦快遞總裁兼首席執行官芮思博（Raj Subra-maniam）表示，五十多年來，聯邦快遞透過創新運輸服務，持續塑造全球商貿生態，並讓世界各地的社區更加緊密連結。我們的創新文化加上團隊服務承諾與理念，使聯邦快遞的全球網路在瞬息萬變貿易環境與供應鏈調整中，於過去一年持續驅動全球進步。

聯邦快遞自四十多年前在亞太地區展開營運以來，持續擴大並轉型其網絡，以支援亞太區在全球經濟中日益重要地位，並在亞太地區四十三個國家與地區僱用數以萬計的團隊成員，並將市場與全球緊密連結。在二○二五財政年度，聯邦快遞在亞太地區的運輸、倉儲與通訊產業帶來○·一％的直接淨經濟貢獻，並為整體區域經濟創造十六億美元的間接貢獻，其中五·一億美元來自運輸、倉儲與通訊產業，四·八四億美元則來自製造業。綜合直接與間接影響，聯邦快遞對亞太地區經濟的總貢獻約達五十七億美元。