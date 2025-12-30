聯邦快遞於芝加哥歐海爾、邁阿密國際機場啟用永續航空燃料

圖：聯邦快遞提供。

聯邦快遞宣佈進一步增加永續航空燃料（SAF）採購，開始在美國兩大關鍵航空樞紐︱芝加哥歐海爾國際機場、邁阿密國際機場接收混合永續航空燃料。這兩項協議代表聯邦快遞在六個月內的第二及第三次SAF部署，成為首家在歐海爾機場使用SAF的美國全貨運航空公司。

聯邦快遞去年五月，已開始在美國洛杉磯國際機場大規模使用永續航空燃料。此次在芝加哥、邁阿密的部署，展現公司在航空減碳上的持續投入。

歐海爾國際機場現有的燃料基礎設施及州級層面的政策支援，使其成為聯邦快遞替代燃料採購戰略的理想下一站。在歐海爾國際機場，聯邦快遞將接收由英國石油航空（Airbp）提供的混合燃料，其中包括一百萬加侖高純度永續航空燃料，混合比例不低於三○％。隨著去年十月首次燃料交付完成，聯邦快遞成為首家在芝加哥歐海爾國際機場採購並使用可永續航空燃料的美國航空貨運公司。

在邁阿密國際機場，聯邦快遞已開始從Associated Energy Group（AEG）接收約三百萬加侖混合永續航空燃料，混合比例不低於三○％。位於該機場的聯邦快遞邁阿密轉運中心，是該公司通往拉丁美洲及加勒比地區的重要樞紐。

根據目前燃料標準，高純度或未混合的永續航空燃料在使用前必須與傳統航空燃油混合。這種混合永續航空燃料屬於「即用型」（drop-in）燃料，能直接應用於現有的飛機發動機與燃油基礎設施，無需升級任何硬體設備。與傳統燃料的開採相比，永續航空燃料在生產過程中可減少高達八○％的全生命週期碳排放。

若要達成產業整體的減碳目標，單靠替代燃料是不夠的，必須同時落實「降低燃油消耗」與「提升營運效率」兩大方針。聯邦快遞致力於在二○三○年將三○％的燃料供應替換為混合燃料。