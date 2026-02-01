聯邦快遞蟬聯全球最受讚賞公司物流企業榜首

聯邦快遞集團在《財富》雜誌發佈的調查結果中，再度獲評「全球最受讚賞公司」。聯邦快遞入選《財富》雜誌最新「全球最受讚賞公司」年度榜單中的第十八名，排名較去年上升兩位，這是聯邦快遞連續第二十六年穩居該權威榜單前二十名，並蟬聯榜單中排名最高的物流企業。（見圖，聯邦快遞提供）

聯邦快遞集團總裁兼首席執行官芮思博（Raj Subramaniam）表示，這項榮譽證明了團隊讓聯邦快遞脫穎而出，感謝客戶的信任，並為團隊致力於打造更智慧的供應鏈而感到自豪。

該調查涵蓋九項評量指標，包括投資價值、管理和產品品質、社會責任、吸引人才的能力等。本次企業聲譽調查由《財富》雜誌攜手光輝國際（Korn Ferry）合作開展，首先選出大約一千五百家候選公司，包括一千家營業收入排名最高的美國公司，以及《財富》世界五百強資料庫中營業收入達到或超過一百億美元的非美國公司。