聯邦快遞調查：企業對節慶銷售保持信心

聯邦快遞二十六日發布最新調查洞察報告指出，亞太地區消費者以速度與價格為購物首要考量，亞太與歐洲有八成企業對今年節慶檔期的準時配送保持信心，並認為電商購物節成長動能強勁。

調查結果顯示，超過七成的亞太企業與超過八成的歐洲企業預期今年的假期銷售將優於去年。亞太區企業也提前為來自歐洲的年末跨境購物需求部署，許多企業甚至在九月便開始準備年終購物季。

跨境電商與電商大檔持續推動需求下，今年有八八％的亞太消費者計畫將至少四分之一的節慶採購於線上完成，且五三％表示打算今年線上購物活動將較去年增加。包含雙十一、黑色星期五、網購星期一等購物節對消費者影響巨大，八三％的亞洲消費者會將這些節日納入節慶採購規劃。中小企業也相應調整策略，其中有九一％的亞太企業與八三％的歐洲企業認為，電商購物節對推動節慶需求至關重要。

儘管亞太消費者對歐洲商品的興趣強勁，更多的產品選擇、更快速與具競爭力的配送及合理的運費仍是其主要考量。近九成的亞太消費者表示，高效率的配送對其在線上選購節日禮物至關重要。

聯邦快遞亞太區行銷與客戶體驗資深副總裁Salil Chari表示，在亞太地區，送禮節慶從聖誕節一路延續到農曆新年，形成全球最具活力的跨境商機窗口之一。隨著亞太與歐洲電商迅速成長，賣家正全力準備把握銷售高峰。透過我們遍布全球的網絡與智慧、直覺化數位工具，協助企業提升顧客體驗、優化物流流程，尤其是在繁忙的假期季節，協助企業在激烈市場競爭中脫穎而出。

該調查於二○二五年九月進行，涵蓋亞太地區十三個市場的八百五十家中小企業（SMEs）及八百五十名消費者，以及來自歐洲九個市場超過一千二百家中小企業。調查內容聚焦企業對假期送禮季的預期，以及顧客的偏好與關注點。