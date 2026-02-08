聯邦快遞調查：永續物流發展正日益影響亞太企業供應鏈決策

永續物流需求日益增長，聯邦快遞公布其針對亞太區消費者及企業進行的永續發展與跨境貿易調查結果，顯示有八○％的亞太區中小企業在與歐洲貿易時會納入環境考量，且永續發展在物流決策中扮演著日益關鍵角色。東南亞市場正引領此一趨勢，馬來西亞與印尼則有超過五五％的中小企業在供應鏈選擇中，優先考慮永續發展。（見圖，聯邦快遞提供）

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理（Salil Char-i）表示，我們觀察到永續發展正從合規的勾選項目，轉變為全球商貿成長、韌性與差異化的關鍵驅動力。聯邦快遞正致力於支持此一轉變，目標是在二○四○年實現全球碳中和營運，持續創新服務、優化網絡，提供更智能的數位工具，協助企業將永續願景轉化為實際行動，實現低排放的運輸決策，進而強化競爭力並減少對環境的影響。

聯邦快遞正積極回應市場對永續物流日益增長的需求，重塑營運模式，打造更永續的物流方案，透過投資尖端技術與基礎設施，在降低環境影響的同時提升營運效率。其中，公司採用AI驅動「停點排序工具」，可根據貨件量與客戶需求實時優化遞送路線。透過智慧規劃遞送順序並減少不必要的行駛里程，不僅具備降低碳排放的潛力，同時能提升營運效率。

此外，聯邦快遞為客戶提供可視化資訊，透過FedExR Sustainability Insights雲端平台，提升環境影響透明度。該工具利用聯邦快遞網絡的近乎即時數據，估算個別運單號碼及整個聯邦快遞托運帳戶的二氧化碳當量（CO2e）排放量，客戶可透過登入 FedEx.com，存取歷史排放數據，並透過運單號碼進行查詢。

航空營運方面，聯邦快遞近期開始在芝加哥歐海爾國際機場、邁阿密國際機場使用永續航空燃料（SAF），在減少全球航空網絡相關排放方面，又邁出重要一步。在最後一哩路方面，聯邦快遞正透過車隊電動化重塑城市遞送模式，電動車目前已部署於多個亞太區市場，包括日本、紐西蘭、新加坡及泰國，且在中國的遞送車隊中佔比已超過二○％。在台灣，聯邦快遞引進五輛電動三輪車與十二輛電動貨車，以因應市區配送需求，提升遞送效率的同時減少排放。

該線上調查是由Milieu Insight於二○二五年九月進行，涵蓋十三個亞太地區市場，包括澳洲、紐西蘭、中國、香港特別行政區、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南。調查收集來自八五○名亞太區消費者及八五○家與歐洲有活躍貿易往來的中小企業見解。