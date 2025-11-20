聯邦快遞調查：85%亞太區中小企對歐貿易增長 充滿信心

聯邦快遞提供

聯邦快遞公佈一項全新調查洞察結果顯示，八五％亞太區中小企對歐洲貿易增長充滿信心，該調查深入分析亞太（A-PAC）與歐洲之間的貿易航線趨勢，並指出推動跨境貿易的關鍵因素與主要障礙。調查分析，亞太區中小企業正迎來對歐貿易的強勁成長，七六％受訪者表示過去一年出口量有所提升。英國（四二％）、德國（四○％）及法國（三八％），成為推動業務增長前三大歐洲市場。

這調查於二○二五年九月進行，訪問來自十三個亞太市場的八五○家中小企業（SMEs），以及來自九個歐洲市場逾一千二百家中小企業，探討亞太企業拓展歐洲、以及歐洲企業尋求亞太機會時的跨境擴張意願、準備度與面臨的挑戰。

調查顯示，歐洲的中小企業對市場前景也同樣樂觀，八七％的企業表示其對亞太地區的貿易比重正提高或維持穩定。中國（五五％）、日本（三六％）與南韓（二四％）被視為未來兩年亞太地區的前三大成長市場。截至二○二五年八月，亞歐貿易航線已連續三十個月持續增長，展現此重要貿易通道強勁且持續的增長動能。

貿易航線轉變反映中小企業的新興機會，亞歐貿易成長受到多項關鍵因素推動。在亞太地區，強勁的歐洲消費需求、亞洲產品與服務價格競爭力提升、以及策略性市場拓展機會是最主要的成長動力，六八％受訪者將成長歸因於這些因素。八五％的亞太企業計畫在未來十二至二十四個月內開始或擴大與歐洲的貿易。

調查分析，歐洲企業之所以積極布局亞太市場，是受到策略性發展前景、完善的物流解決方案以及有利的貿易協定所吸引。儘管亞太與歐洲的中小企業都展現出強烈的跨境擴張意願，但也同時意識到未來的挑戰。而法規變動、複雜的通關程序以及全球市場波動是主要顧慮，分別影響八六％的亞太企業與七八％的歐洲企業營運能力。

為克服上述挑戰，中小企業正尋求解方。三成的亞太企業與四成一的歐洲企業期透過數位工具提升供應鏈可視性、簡化出貨流程並縮短交貨時間；二七％的亞太企業與四一％的歐洲企業希望獲得更多清關專業支援，以因應變動法規、避免延遲並有效控管成本。