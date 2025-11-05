聯邦投信拚了！ 延攬前日盛投信總座高福力拓業務版圖

前日盛投信總經理高福乾轉戰聯邦投信。資料照



投信業再傳重磅人事消息！在業界深耕超過三十年的前日盛投信總經理高福乾，於聯邦投信總經理莊雅晴三顧茅廬誠摯邀請下，於11月5日正式加入聯邦投信，出任行銷業務處副總經理。高福乾笑說，年初一度想退說，但在莊總經理邀約下，將抱持著誠惶誠恐、一步一腳印的心情，希望憑藉三十年實戰經驗，協助聯邦投信拓展業務版圖。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，與高副總相識多年，長期敬佩其在投信領域的專業與熱忱。今年初富邦投信併購日盛投信後，她第一時間便主動接洽，歷經半年多次深談，終獲高副總首肯，一同加入聯邦投信的行列。

莊雅晴指出，高副總累積三十餘年扎實實務經驗，在投信業從基層做起，歷任業務副總到總經理等重要職務，對投信業務的全方位運作與市場脈動皆有深刻洞見。近年來聯邦投信積極壯大基金管理資產規模、並推動ETF布局，她相信在高副總的加入，將為聯邦投信注入強大能量，帶領業務團隊再攀高峰。

高福乾指出，年初原公司合併時一度考慮退休，後來在與莊總經理多次懇談後，決定再度投身挑戰。他坦言：「我抱持著誠惶誠恐、一步一腳印的心情，希望憑藉三十年實戰經驗，協助聯邦投信拓展業務版圖。」

高福乾說明，資產管理的核心是「對投資人託付的資金負責」。多年來，他始終秉持嚴謹態度，致力於提供優質產品與穩健管理，實踐投信公司的核心價值，與客戶共創雙贏。

展望未來，高副總將配合莊總經理既定三大策略方向，包括：擴大資產管理規模，強化整體市場競爭力；深化ETF產品布局，打造具前瞻性的產品線；以客戶需求為中心，建構全方位基金服務平台，帶領聯邦投信行銷業務團隊不斷精進。同時，也將擴展產品線，響應政府號召，投資目標擴大至國內基礎建設，為銀行財管2.0、高雄亞灣資產管理專區之客戶創造更多投資契機。

