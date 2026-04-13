聯邦投信攜手豐裕環球 鎖定美國土地資產長線機會
【記者柯安聰台北報導】在全球資金重新布局、由金融資產轉向「實體資產＋穩定現金流」的大趨勢下，國際資產管理機構豐裕環球資產管理有限公司 (GRT Capital Management Limited, GRT 豐裕環球) 攜手聯邦投信，正式進軍高端財富管理未具證市場。雙方13日於台北文華東方酒店舉行策略合作簽約記者會，宣布推出聚焦「美國土地資產」的全新投資策略，為高資產客戶開啟差異化配置新選項。
GRT 豐裕環球總裁林德廉 (Jamie)（圖中）表示，此次選擇聯邦投信作為台灣合作夥伴，關鍵在於其深厚的資產管理實力與私募股權投資經驗。聯邦投信為國內少數具備私募股權子公司且具實績的投信機構，長期深耕另類資產，展現出強勁的投資與管理能力。
本次推出的投資策略採「收益＋成長」雙軌架構：
一、約65%配置於美國土地融資市場，透過貸款機制創造穩定利息收益
二、約35%直接投資具發展潛力的土地資產，掌握中長期資本增值機會
在當前全球股債市場高檔震盪的環境下，此類兼具現金流與資產增值的策略，更能展現出更高的抗波動能力與配置價值。此外，該策略與美國土地開發專家 Walton Global 合作，並鎖定如 D.R. Horton 等大型建商的土地儲備需求。透過前期土地布局，不僅掌握穩定資金需求來源，更有機會提前卡位具開發潛力區域，提高投資成功率。
GRT 豐裕環球策略股東 Bill Doherty（圖右）則從宏觀角度分析，美國在「人口成長、產業回流、基礎建設擴張」三大動能驅動下，土地需求持續攀升，但供給相對有限，形成長期結構性缺口。他強調，土地資產兼具抗通膨與資本增值雙重特性，正逐步成為全球投資人資產配置中的核心資產之一。
聯邦投信總經理莊雅晴（圖左）表示，聯邦投信長期深耕國內外股票與債券市場，為投資人提供專業且穩健的投資方案。我們也不斷強化多元資產配置能力。我們很榮幸在近期榮獲國際機構Lipper頒發的混合型團體大獎，於多重資產配置的風險控管與長期績效表現上，從30多家同業中脫穎而出。這項肯定對我們而言，不只是績效成果，更代表聯邦投信在「跨資產配置」上的專業能力，已經獲得市場驗證。
莊雅晴指出，我們常常在思考如何讓投資組合更完整，而不只是停留在傳統股債之中。也因此，我們非常榮幸有這個機會能與GRT 豐裕環球攜手合作，引進其成熟且具國際經驗的投資策略。本次合作的核心，不只是投資策略的引進，而是將國際機構投資人在實體資產與另類投資上的配置經驗，帶給台灣市場。這不是取代傳統股債，而是讓資產配置更完整的一塊拼圖。透過這樣的布局，我們希望協助投資人在不同市場環境下，都能擁有不錯的息收來源，以及更具長期潛力的資產配置選項。
莊雅晴說，此次合作也是呼應政府推動高端財富管理與亞灣金融專區政策，也回應高資產客戶對「差異化投資」與「實體資產配置」的需求升溫趨勢下的投資解方。展望未來，聯邦投信將持續在私募股權市場深耕的基礎上，持續在另類資產領域的發展，結合國際合作夥伴的專業能力，為投資人打造更完整、更具前瞻性的資產配置解決方案，成為長期值得信賴的投資夥伴。（自立電子報2026/4/13）
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