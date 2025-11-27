聯邦投信：日本政策組合拳 推升中長期成長動能

【記者柯安聰台北報導】日本政府近期陸續公布多項重要經濟政策，形成對企業投資、薪資結構與家庭支出三方面的支持，有望強化2026年後日本經濟的中期成長動能，並提升相關產業與股市基本面。



投信法人表示，日本經濟產業省擬於2026年度推出大規模設備投資減稅方案。企業若進行新設備、研發或自動化等投資，可享有投資額8%的抵稅優惠；若企業因對美出口減少而面臨競爭壓力，抵稅幅度更可提高至15%。市場普遍解讀，該政策目的在於鼓勵企業提高國內投資，加速 AI、半導體、先進製造、電子設備等重點產業發展，為日本產業升級提供長線動能。



投信法人指出，首相高市早苗日前召開政勞使會議，呼籲2026年春季薪資談判（春鬥）延續前兩年的加薪水準。她強調政府將持續完善薪資成長環境，包含支持中小企業提升生產力、改善價格轉嫁能力，並正式將「持續性加薪」納入國家成長戰略。外界認為，在企業獲利改善與物價溫和上行的背景下，此政策可望強化家庭消費力，並擴大內需對經濟的貢獻。此外，眾議院已通過廢除汽柴油舊暫定稅率法案，預計於年底實施，估計將減少約1.5兆日圓稅收。政府同步規劃分階段調整補貼，以避免能源價格短期大幅波動，並於年內啟動替代財源討論。此舉將在能源與物價面減輕民眾與企業負擔，有助支撐消費與營運成本。



整體而言，日本正透過「企業投資擴大→薪資成長→個人所得增加→消費改善」以及「政府減稅→增加可支配所得→消費改善→政府債務改善→減稅」的政策連動，打造更具延續性的經濟循環，並提升中長期景氣與產業基本面可見度。



在投資布局上，聯邦投信表示，「聯邦日本收益成長多重資產基金」採取股、債、REITs的動態均衡配置，受惠於日本企業獲利擴張、內需復甦與政策利多，有望兼具收益來源與波動緩和效果。基金提供新台幣、美元與日圓多種幣別，並設有季配息機制，適合看好日本中期結構性成長契機的投資人長期參與。