聯邦掃蕩犯罪移民 下一波鎖定紐奧良等非共和黨執政城市
國土安全部官員表示，聯邦探員自3日起在路易斯安納州紐奧良市，以及明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)街頭執行掃蕩非法移民行動，旨在緝捕涉嫌暴力犯罪的移民，成為川普政府近期鎖定非共和黨執政城市加強驅逐無證移民的最新舉措。
美聯社報導，蒙面探員駕駛有標記及無標記的車輛，於紐奧良西語裔人口密集的郊區巡邏；當地居民指出，他曾目擊聯邦探員在紐奧良一家居家修繕用品店Lowe's外逮人，而類似畫面近期已在多座城市反覆上演。
負責芝加哥、洛杉磯與北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)行動的邊境巡邏隊(Border Patrol)行動總指揮官博維諾(Gregory Bovino)3日則召集探員在一處家得寶(Home Depot)停車場開會。
匿名官員透露，超過200名移民與海關執法局(ICE)及聯邦海關與邊境保護局(CBP)人員投入紐奧良行動，目標是在至少60天內盡可能逮捕有犯罪前科的對象。
國家廣播公司新聞網報導，國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發布聲明指出，紐奧良行動將鎖定「犯罪的非法移民」，涉及「入室竊盜、持械搶劫、汽車重大盜竊及性侵」等罪行。她說：「在川普總統與國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)的領導下，我們正為美國人民恢復法治與秩序。」
路易斯安納州行動代號為「加泰霍拉豹犬困境」(Catahoula Crunch)，延續國土安全部替移民掃蕩行動採用地域性名稱的慣例，加泰霍拉豹犬為路州原生犬種。美聯社稍早取得的規畫文件則顯示，該州行動代號亦被稱為「清掃沼澤」(Swamp Sweep)。
共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)為川普盟友，他對聯邦政府介入民主黨執政的紐奧良市表示歡迎。不過當地警方數據顯示，紐奧良近年犯罪率大幅下降，凶殺案數量更降至近50年新低。
另外，在索馬利亞移民居多的明尼亞波利斯市，新一波移民掃蕩行動也在3日展開；一名資深執法官員表示，移民當局並非專門針對索馬利亞移民及其家屬，但在行動中可能會逮捕部分違反移民法的對象。
川普2日在內閣會議尾聲，批評在索馬利亞裔美籍的明州民主黨聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)及索馬利亞裔人士為「垃圾」，並稱不希望這些人留在美國，要他們「從哪裡來，就回哪裡去」。
