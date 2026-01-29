聯邦政府又將面臨停擺 白宮、參議院領導人加緊談判腳步

為了避免美國聯邦政府再次陷入停擺，白宮與參議院領導人加強了與少數黨議員間的談判，希望能在周五晚間的期限到來前，就聯邦政府的預算案取得突破。 圖：達志影像／美聯社(資料照)

[Newtalk新聞] 由於國會未能就預算案取得共識，美國聯邦政府將於本周六 ( 31 日) 再次迎來政府關門，多個聯邦政府部門可能因此停止運作並再次衝擊美國社會。為了避免再次發生停擺，白宮與參議院領導人加緊了與少數黨領袖間的談判，並接受了少數黨議員的部分提議，希望在周五晚間的期限到來前，突破這場持續數個月的僵局。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，多位了解國會談判內容的消息人士表示，白宮與參議院的領導人近期正不斷加強與參議院少數黨議員的談判，希望盡早達成協議並推出預算案，避免聯邦政府再次面臨停擺。報導稱，為了獲得民主黨議員的支持，白宮方面正不斷向民主黨方面的提案靠攏，甚至可能以向民主黨人士提供質詢全國移民執法官員部署政策的機會，換取民主黨人士對國土安全部相關預算的支持。

廣告 廣告

該報導指出，美國國會目前正在審理的預算案預計將在 9 月底前，持續向國防部、勞工部、國務院、交通部以及衛生與公眾服務部等聯邦政府部門提供資金，確保上述部門的正常運作。然而，一名消息人士表示，執政黨團隊目前仍未與在野黨議員取得共識，雙方也並未達成任何協議。

該報導認為，白宮與共和黨方面對移民議題的妥協，象徵著包含川普總統在內的共和黨人士都已經意識到必須面對美國移民與海關執法局 ( ICE ) 特工在明尼蘇達州槍殺兩名抗議人士的事件。另外， 2025 年末長達 43 天的政府關門也可能對白宮團隊造成壓力，「川普目前正極力避免在其任期內再次發生政府關門」。

報導稱，參議院民主黨團於當地時間 28 日提出一系列限制移民執法的新措施，包含限制流動巡邏、收緊搜查和逮捕令的審批範圍、加強武力使用政策的限制以及要求 ICE 特工配戴執法紀錄儀並摘下口罩等，強調共和黨必須同意以立法的形式實現相關措施，作為換取民主黨支持預算案的條件。

包含參議院少數黨領袖查克．舒默 ( Chuck Schumer ) 在內的民主黨人士也拒絕了白宮「私下討論、避免政府關門」的提議，強調共和黨議員必須參與政策的談判，「不能讓他們像上次政府關門時一樣，透過拉攏中間派民主黨人來突破僵局了」。該報導表示，許多民主黨議員相信美國民眾已經對川普移民執法政策失去了耐心，「即使 75% 的政府部門將於周六起面臨停擺，他們的決心也不會動搖」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

習近平下一個抓「他」? 《推背圖》預言軍人帶「弓」 李克強、張又俠之後是....

賴清德民調崩盤？過半台北市民不滿施政表現 林濁水嘆：事態如此嚴重