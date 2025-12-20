聯邦政府明年的優先任務？民調：首重移民、其次健保

一名支持移民的示威者19日手持標語，參加在明尼蘇達聖保羅市州議會大廈外的燭光守夜活動。(路透)

美聯社與NORC公共事務研究中心最新民調(AP-NORC poll)顯示，民眾最希望政府明年優先解決的三大問題分別是：移民(44%)、健保(41%)、通膨及生活成本議題(33%)。其中，健保問題的關注率上升幅度，遠高於其他常見議題。

該民調同時顯示，民眾對於政府明年能否解決國家當前重要問題，愈來愈沒信心；約66%表示「有點信心」或「完全沒信心」，去年有58%的人作此回答。

這項12月進行的民調屬開放式問卷，要求受訪者回答希望政府未來一年聚焦解決的議題，至多可填五項。結果，有41%受訪者提到健保，而去年只有大約三分之一的受訪者關心此議題。

廣告 廣告

美聯社報導，政府緊縮相關財政，讓醫療保健日益成為民眾關注焦點。川普總統領導的共和黨政府削減俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費，並決定終止新冠疫情期間對俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)稅收抵免補貼，數以百萬計民眾明年初即將面臨醫療費用大漲。這些變化可能讓健保問題成為明年期中選舉焦點，甚至影響國會控制權。

今年底更多人關心醫療保健議題的情況，與川普第一任總統任期首年年末的情況類似。但現任川普政府面臨的局勢比起當年更複雜；2017年底少有人提及生活成本問題，這回有三分之一受訪者(33%)關切此問題。

與此同時，大約20%受訪者希望聯邦政府明年重點放在住房成本上。近年此問題愈來愈受關注，年輕人尤其重視。約四分之一30歲以下成年人希望政府將重點放在住房開銷方面；60歲以上群體只有約十分之一持相同觀點。

至於移民議題，去年有半數國人希望政府能夠優先處理和關注；今年仍有44%受訪者表示希望政府優先處理移民議題。但若加入黨派背景，民主黨人對此移民議題的擔憂日益加劇，共和黨人和獨立人士的擔憂則有所下降。

更多世界日報報導

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵