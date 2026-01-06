聯邦政府補貼美國油企重建委內瑞拉能源體系 川普拋想法：不到18個月就能搞定

美國總統川普1月5日接受NBC新聞專訪時指出，美國政府正評估一項可能動用補貼機制的方案，協助石油企業參與重建委內瑞拉長期失修的能源與石油基礎設施。相關構想一旦啟動，完成時間可能不到18個月，引發外界對美國能源戰略與對拉丁美洲政策走向的高度關注。



川普在訪談中表示，該計畫理論上可在相當短的時間內推動完成，但前提是必須投入極為龐大的資金。他直言，整體工程所需資本規模可觀，初期將由石油公司先行投入資金，後續再由美國政府直接補貼，或透過能源開採與營運收益逐步回收成本。他強調，這並非單純的對外援助，而是涉及投資回報與能源利益配置的長期安排。

川普未提出具體數字



針對是否已與美國主要能源企業進行實質溝通，川普在受訪時並未給出明確答案。他表示，目前談論細節仍「言之過早」，但同時補充稱，自己「幾乎與所有人都有談過」。外界普遍解讀，這番說法暗示白宮已與產業界保持一定程度的非正式接觸，但尚未進入具體談判或政策定案階段。

市場關注的對象包括埃克森美孚、雪佛龍與康菲石油等美國大型石油企業。這些公司過去在拉丁美洲均有投資與營運經驗，也被視為若美國正式推動相關計畫，最有可能參與的核心企業。不過，川普並未證實是否已就委內瑞拉項目與上述企業高層進行專門會談。

對於重建與擴充委內瑞拉石油基礎設施的實際成本，川普在專訪中未提出具體數字，僅表示將是一筆「相當可觀的資金」。他並未進一步說明補貼的財政來源、法律依據，或是否需要國會批准，也未提及相關計畫是否會與現行對委內瑞拉的制裁政策產生衝突。

分析人士指出，委內瑞拉能源體系多年來因投資不足、管理問題與國際制裁而大幅衰退，若美國政府真以補貼方式協助企業進場，不僅涉及龐大資本風險，也可能對全球能源市場與地緣政治產生連鎖效應。川普此番談話，顯示其政府正重新評估能源、外交與產業政策之間的連動關係。



