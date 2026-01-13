聯邦政府逮捕非法移民導致命案 明尼蘇達州提出訴訟

美國明尼蘇達州檢察長艾里森宣佈，將對聯邦政府提出訴訟，指控聯邦政府在明州搜捕非法移民行動，已經違反了聯邦法律。

美國明尼蘇達州12日對川普政府提起訴訟，指控美方的移民執法行動所引發的衝突，導致上星期在明尼阿波利斯一名女性，遭到聯邦探員擊斃。（葉柏毅報導）

據美國媒體報導，明尼蘇達州檢察長艾里森表示，美國國土安全部最近在這個民主黨執政州增派移民官員的行為，反而「讓我們變得更不安全」。艾里森說，數以千計訓練不足、氣焰囂張且持有武器的聯邦政府探員，已經大舉進駐明州。艾里森並直指，聯邦政府因為明尼蘇達州的立場與主張，和聯邦政府不一樣，就刻意針對明州，這已經違反了憲法與聯邦法律，這本質上就是一場聯邦層級的入侵行動。

這起訴訟的起因，是一名37歲的女子「古德」，1月7日遭到美國「移民暨海關執法局」（ICE）探員開槍致死。明尼阿波利斯市長佛雷表示，美國總統川普之所以將明尼蘇達州列為打擊移民的目標，是因為明州是所謂的「藍州」，也就是由民主黨領導的州。

佛雷說，如果移民暨海關執法局的目標，只是單純尋找非法移民，那麼佛羅里達州、德州和猶他州與明州相比，有更多非法移民，所不同之處，只是在於這些州，是由共和黨執政。