聯邦政府關門 食物發放需求增

美國國會效率不彰，未能及時通過撥款法案，聯邦政府停擺超過40天，造成的不良影響持續延燒，除了公部門雇員被迫放無薪假，攸關社會運作的國家業務也陷入當機狀態，美國慈濟點出，他們收到消息，因為政府相關社會補助停止，導致弱勢家庭徘徊在飢餓邊緣，他們在洛杉磯緊急發起一場食物發放，來的人就比預期還要多出七十戶。

美國聯邦政府關門，邊緣族群也遭殃，向慈濟領取食物的隊伍，築起看不盡的人牆，今年感恩節，這些家庭，恐怕笑不出來。

廣告 廣告

民眾｜Sally ：「(妳平常通常是怎麼獲得食物的)，CalFresh(加州糧食券) 但他們停止了，(所以你現在沒有工作)，沒有 我得過結腸癌，所以我領SSI(補充社會安全金)。」

罹癌加單親，已經夠苦了，政府「歇業風波」，甚至打到弱勢族群，民間的食物銀行早就被人潮排隊擠爆。

民眾 Sally：「我那時在找很多食物銀行，(那當食物銀行停止服務時)，(你有什麼反應)，我開始哭了。」

慈濟志工 曾文莉：「就是政府機關關閉以後，第一次的發放，那已經將近感恩節了，那我們原來前幾個月，今年度其實，每一次發放的人數都只有200戶，可是今天 我們發放了270戶。」

社福能量即將撐不住，慈濟趕緊出手，在洛杉磯一間高中舉辦食物發放，準備食物比過去更多，卻很快領取一空。

慈濟志工 曾文莉：「這個食物券的停止，造成很多家庭的需求，我們希望下一個月呢，這個情況能夠減緩。」

儘管政府停擺風波已經落幕，但造成的社會動盪及資源缺口，不會立刻消失，苦日子要結束，還是要勒緊褲腰帶，再撐一陣子。

更多 大愛新聞 報導：

感恩的季節！美國法親義診 菩薩道薪火傳

影視金曲莊嚴妙音 鳳凰城音樂會募愛

