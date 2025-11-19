聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

近期ICE的拘捕重點逐漸從大樓12層及14層的法庭轉移至位於五層的報到處，其執法不透明性再度引發關注。(記者曹馨元╱攝影)

紐約北區聯邦法院法官達格斯蒂諾(Mae A. D’Agostino)近日做出裁決，駁回聯邦政府要求准許聯邦移民執法人員在地方法院與州屬機構內執行逮捕行動的動議，不過，裁決所涉範圍不包含設在聯邦設施內的移民法庭，川普政府的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)則威脅，將重返紐約，並加強在紐約市的執法力度。另一方面，近期ICE的拘捕重點，逐漸從其紐約總部的法庭，轉移至報到處。

聯邦當局今年6月對紐約州、州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)提起訴訟，主張紐約州2020年所立的「保護我們的法庭法」(Protect Our Courts Act)與「聯邦至上」原則不符，事實上「協助了非法移民逃避逮捕」。該法簽署在川普總統第一任期內，當時，聯邦移民執法機構開始進入州法院蹲守並抓捕移民，在紐約州立法禁止此種行為後，加州等其他州亦跟進推出相似立法。

廣告 廣告

法官在裁決書中表示，州法院作為三權分立中的司法機關，是憲法所賦予之州主權的核心構成，根據這一特權精神，任何人在前往法院並進出或停留在法庭的過程中，均應享有免受民事逮捕的權利，而紐約州的立法並未超越這一精神。

不過，由於本案的訴訟範圍僅限州級法院，因此，ICE在設於聯邦機構內的移民法庭外等候逮捕移民的行為不在被禁止之列。

同日，主管移民執法事務的霍曼表示，近期將重返紐約，並帶來更廣泛的執法行動。他特別強調，新一輪執法行動將在候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)就職前開始。

另一方面，根據報導，近期ICE的拘捕重點，逐漸從曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)總部的12層及14層法庭，轉移至位於五層的報到處。

據悉，所有從移民拘留中獲釋、但仍在等待法庭聽證或後續移民程序的新移民，都必須前往五樓報到處，完成「強制性報到」。本地媒體amNewYork援引法庭觀察員說法稱，近幾周，ICE探員會在報到等候區拘捕新移民，有時一次多達五人；有目擊者強調，某些拘捕甚至發生在當事人還未到達報到窗口前。

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)曾多次進入聯邦廣場26號旁聽移民程序，他對五樓報到處拘捕情況的「高度不透明」表示憂心。他說，即使ICE有權要求新移民前來報到與露面，「但報到過程不對外公開，我們拿不到任何數據；他們顯然在其中進行拘捕，卻沒有提供任何紀錄、說明、透明度或證據證明這些做法符合法治原則」。

周前，本報曾報導一名無任何犯罪紀錄的劉姓男子就在例行報到時突然被逮捕，令家屬與雇主都措手不及。相較移民法庭，五樓報到處不允許記者旁觀，律師也常被隔離在外。

更多世界日報報導

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

紐約下州賭場之爭 委員會考察3案 預計12/1公布結果

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲