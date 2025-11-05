聯邦日本收益成長基金助掌握日本投資潛力

【記者柯安聰台北報導】2025年10月日本股市表現亮眼。聯邦投信表示，主要原因在於新任首相高市早苗上任後，市場期待她推動擴張性的經濟政策，再加上美國科技股強勢上漲，投資人信心明顯回升。從10月行業表現來看，資訊科技（+19.9%）、通訊服務（+15.8%）與工業（+9.9%）漲勢領先，反映AI與自動化題材的熱度延燒。



法人表示，隨著政治不確定性下降，日本股市有機會持續上攻，日經指數中期有望挑戰新高。主要驅動日本股市未來上漲的因素有日本企業堅強的獲利能力、在公司治理改革上持續進步提升股東權益，相對便宜的評價及對高市早苗政策期待的外資買盤。從產業動能來看，消費相關的股票可望受惠於政府協助民眾對抗通膨的政策，其他如國防，核能、AI、半導體與資安科技及受惠日圓貶值的類股都可望有所表現。









聯邦投信看好日本市場正迎來新一波長期成長契機，為了讓投資人能以較穩健方式掌握這波上升趨勢，聯邦投信於11月3日至11月7日募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」，提供新台幣、日圓與美元3種幣別，並設有季配息機制。基金採取「股、債、REITs合一」的動態均衡配置策略，讓投資人能同時參與多重資產的收益來源，分散單一資產集中度風險。



聯邦投信表示，基金設計以「大仗福」三大亮點作為核心概念：「大」代表日本經濟機會全面爆發；「仗」象徵多資產配置、攻守兼備；「福」則意指聯邦投信與德意志資產管理、日生資產管理攜手合作，結合在地洞察與國際研究能力。根據投信投顧公會資料，該基金風險報酬等級為RR3，適合希望穩健參與日本成長、追求多元收益機會的投資人。（自立電子報2025/11/5）