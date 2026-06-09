聯邦美國金融創新ETF 6/22正式募集
【記者柯安聰台北報導】近日立法院財政委員會完成《虛擬資產服務法》初審，監理框架的明確化，不僅為市場注入強心針，更預示著數位金融生態系將迎來合規擴張的黃金期。
根據國際研究機構預估，未來數位支付交易規模、金融科技服務滲透率以及虛擬資產相關應用仍具長期成長空間。以全球數位支付交易量為例，未來5年全球非現金交易筆數預估成長約110%。法人指出，全球數位支付市場在AI與大數據推波助瀾下規模持續翻倍，相關供應鏈從支付平台到新興加密經濟，長線成長趨勢明確的背景下，正是投資人搶先布局的絕佳時機。
看好金融創新長期發展趨勢，聯邦投信推出「聯邦美國金融創新ETF基金（009825）」，追蹤彭博TPEx美國金融創新指數，聚焦數位支付、金融科技及加密經濟三大主題。ETF以每股新台幣10元發行，降低投資門檻，讓投資人能透過ETF參與全球金融創新產業發展。
聯邦投信表示，009825成分股主要涵蓋美國金融創新領域具代表性的企業，包括Visa、Mastercard、Robinhood等國際知名公司，掌握數位支付普及與金融科技創新所帶來的成長機會。值得注意的是，該基金採取「等權重配置機制」、精選30檔潛力股，透過布局大、中、小型企業，完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會。
理財專家強調，金融數位化是不可逆的趨勢。009825提供填補市場上純美股金融創新科技的投資空白商機。對於渴望追求報酬機會、掌握未來10年金融生態紅利的投資人而言，以10元親民價參與009825，將是走在財富趨勢前端的選擇機會。（自立電子報2026/6/9）
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