聯邦補貼如取消 30萬麻州人保費將暴增

如果聯邦醫保稅收抵免(premium tax credits)遭取消，麻州將有超過30萬居民可能失去部分或全部健康保險補助，導致保費大幅上漲。這一風險源於政府關門結束後的新協議未包含醫療費用補助，只承諾國會參議院將很快投票處理。

麻州Hopkinton居民、兩個孩子的母親Erika Johnson-Narbonne表示，她透過州內醫保交易平台「麻州健保連結」(Massachusetts Health Connector)購買保險，但保費已經不斷攀升，去年到今年其每個月的保費增加1000元。她擔心，如果國會無法延長「可負擔醫療法案，ACA」的增強型保費稅收抵免，保費恐怕將進一步上升，「對許多人來說，這種大幅增加令人恐懼。」

廣告 廣告

「麻州健保連結」指出，若稅收抵免到期，年收入超過六萬元的個人，以及家庭年收入超過12萬元的群體，將失去聯邦補助，部分居民每月保費可能暴增超過1000元。

延長稅收抵免的談判，是民主黨延遲投票通過政府撥款法案的主要原因。新罕布夏州民主黨參議員Jeanne Shaheen表示：「我們不應在政策分歧下，讓勞工和民眾承擔風險。」麻州國會女議員Ayanna Pressley則批評：「這是背叛、令人憤怒，我將持續為選區民眾爭取。」她甚至呼籲黨內領導層更換人選。

部分共和黨人士則提出替代方案。密蘇里州共和黨眾議員Mark Alford提到，補助直接流向保險公司不合理，「或許應把這筆錢還給美國人民，由他們自行決定使用方式。」

隨著年底臨近，若稅收抵免無法延長，麻州數十萬居民面臨保費上漲壓力，醫保負擔將顯著加重。

更多世界日報報導

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

紐約下州賭場之爭 委員會考察3案 預計12/1公布結果

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲