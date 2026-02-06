聯邦賴點卡新春發紅包 國內最高回饋11％再抽888點

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦賴點卡今年國內的LINE Pay消費最高回饋11%，2月農曆春節將至，再推出新春抽紅包活動，狂撒20萬個紅包。即日起至115年2月28日，使用LINE Pay單筆消費滿888元即可抽紅包乙個，最高可抽LINE POINTS 888點，可疊加麥當勞等多個日常生活通路，最高回饋達11%，讓持卡人在國內以LINE Pay消費，除了獲得高額回饋外，還能試試馬年手氣。

聯邦賴點卡推出新春「馬上」抽888活動，即日起至115年2月28日，使用LINE Pay單筆消費滿888元即可抽紅包乙個，最高可抽LINE POINTS 888點。只要使用LINE Pay綁定賴點卡消費，可獲得2%回饋，搭配「偶數日」至指定民生消費通路，再加碼5%最高回饋達7%；若是聯邦銀行新戶，再加碼4%回饋，回饋率最高達11%。

廣告 廣告

「偶數日」指定民生消費通路為麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、屈臣氏、寶雅、星巴克、路易莎、50嵐、IKEA、迪卡儂、摩曼頓、王品集團、海底撈、壽司郎等精選指定品牌通路，單筆消費達100元，再加碼5%回饋。

出國購物同享好康，聯邦賴點卡國外消費3%回饋無上限，同時提供期間限定歐洲國家實體消費同享3%回饋無上限優惠，無論實體或線上都能一卡刷遍全世界。此外，聯邦賴點卡今年也持續推出廣受Dcard、Threads網友好評的韓國購物加碼回饋，在韓國指定店家以LINE Pay付款可享最高 15%回饋，從百貨、超市、超商、服飾到美妝，全方位滿足韓國購物需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣黃金這麼值錢！全球黃金儲備排名出爐

美股收盤》道瓊重挫近600點！台積電ADR反漲逾1.5％

不到1300日圓！UNIQLO這款人氣品牌聯名長褲被搶翻了 網稱：穿上就愛不釋手

比特幣殺破7萬美元 不丹1動作嚇瘋市場

