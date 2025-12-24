「聯邦賴點卡」2026超級加倍！回饋最高11％
[NOWnews今日新聞] 消費者愈來愈習慣「不帶錢包、一機搞定」的支付體驗，信用卡現在已不只是支付工具，更成為累積點數、放大回饋價值的重要付款方式。聯邦銀行看準市場趨勢，持續深化數位支付布局。其中，「聯邦賴點卡」憑藉高回饋的優勢成為市場焦點。
從日常採買、餐飲消費、網購，到海外旅遊，卡友最期待的，正是一張能靈活因應各種消費情境的信用卡。「聯邦賴點卡」結合LINE Pay生態圈優勢，所回饋的LINE POINTS點數不僅好累積，實用性也高。除了國內一般消費回饋1％無上限以外，針對保險消費支出同樣享1％回饋、海外刷卡交易更提供3%回饋無上限。「聯邦賴點卡」提供穩定且透明的點數累積機制，滿足不同消費結構的卡友需求。
為歡慶即將到來的2026，聯邦銀行將於上半年推出全新回饋活動，自1月1日起至6月30日止，於活動期間內，卡友完成申辦電子化帳單並綁定「聯邦賴點卡」於LINE Pay，即享LINE POINTS點數回饋，讓每一筆消費都更具價值。
值得一提的是，明年上半年度長連假超多！春節連假加上228連假可以爽休16天，另外清明連假、勞動節連假平均也能休到9至10天，相當適合規劃長途旅行。看準旅遊消費需求升溫，「聯邦賴點卡」此次亦針對歐洲旅遊推出指定國家加碼方案，包括比利時、捷克、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典、英國、冰島等歐洲旅遊勝地全都涵蓋在內，實體商店一般消費加碼3%回饋無上限，讓卡友在規劃長天數、多國移動的歐洲行程時，仍能享有完整的點數回饋保障，展現聯邦銀行在跨境支付上周到的細緻規劃。
除了基本與海外回饋外，「聯邦賴點卡」也同步推出多項加碼活動，進一步放大回饋效益。首先針對新戶，於核卡後次月起6個月內，可獲得專屬加碼4%回饋，每月上限300點；此外，於每月偶數日透過LINE Pay於指定通路單筆消費滿100元，還可再享5%回饋，整體回饋最高達11%！超高的回饋效率讓卡友能以最輕鬆、高效的方式累積LINE POINT，聯邦銀行也將持續打造更貼近消費者日常的金融服務體驗。
