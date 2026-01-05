聯邦銀行進軍高雄亞資專區 新設「亞資分行」今開業搶進財管2.0

〔記者李靚慧／台北報導〕響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，聯邦銀行(2838)今(5)日宣布，位於高雄市前鎮區的「亞資分行」正式開業 。高雄「亞資中心」是金管會引導金融機構發展跨境業務、強化臺灣國際金融競爭力的核心政策，此舉象徵聯邦銀行正式進駐高雄亞資專區，展現搶進高資產財富管理(財管2.0)市場的決心。

「亞資分行」今日舉行開業儀式，由聯邦銀行董事長林鴻聯、總經理許維文親自揭牌。聯邦銀行自去年11月獲准進駐專區試辦業務後，今日以全新分行型態設立「亞資分行」，主打一站式整合服務，主打量身客製整合財富管理、授信、信託金融的一站式服務。

聯邦銀行總經理許維文指出，高雄亞資專區的試辦業務是銀行業轉型的高速公路，隨著高資產客戶對跨境投資、資產活化與財富傳承的需求日益提升，聯邦銀行也將持續深耕高雄亞資專區，配合政府政策推動臺灣成為亞洲資產管理中心的目標。亞資分行的成立，不僅是服務的升級，更是聯邦銀行邁向國際專業財富管理的重要里程碑。

針對高資產客群最重視的資金靈活性，聯邦銀行亞資分行引進國際私人銀行等級的金融工具，主打3大核心試辦業務。「保費融資服務」，協助規劃保險投保資金來源，透過融資靈活運用資金，同時維持保障規劃。「信託資產自行質借」，放寬過往自益特定金錢信託受益權質借5成的限制，並開放再質借機制，強化資產槓桿效能。「金融資產組合融資(Lombard Lending)」，讓客戶可以股票、基金、債券等組合為擔保取得資金，無需變現資產即可提升投資效率。

聯邦銀行亞資分行定位為「高端財富管理旗艦」，建立嚴密的專業服務網，除了在地專責理財團隊結合總行「高資產財富顧問中心」聯手提供服務，並與國內頂尖會計師及律師事務所等專業團隊簽約，攜手導入「產品顧問、投資組合管理師、全球市場分析師，以及保險、稅務與法律」等6大跨領域專家團隊，提供客戶從投資前規劃、投資中管理到後期的稅務規劃，與家族財富傳承的完整流程規劃，全面落實財管2.0強調的「整體資產管理」與「客製化服務」精神。

