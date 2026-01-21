聯邦銀行34週年慶暨美術獎頒獎！董事長林鴻聯預告「聯邦藝術中心」開幕時間 打造本土畫家專屬舞台

《自由時報》副社長陳進榮(左起)、文化部長李遠、聯邦銀行董事長林鴻聯以及聯邦美術獎總召集人許坤成共慶聯邦銀行34週年。(記者潘少棠攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕「聯邦銀行34週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮」今(21)日在內湖自由廣場國際演藝廳舉行。主辦單位聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、總經理許維文，以及協辦單位《自由時報》副社長陳進榮皆出席。典禮亦特別邀請文化部長李遠擔任頒獎人，表揚多位優秀藝術創作者，共同見證這項已推動超過20年的國內指標性藝術獎項。

聯邦銀行董事長林鴻聯。(記者潘少棠攝)

第28屆「聯邦美術新人獎」首獎由謝家容獲得，其作品透過細膩的光影技巧描繪植翠之美；第23屆「聯邦美術印象大獎」首獎得主李承修，則以具穿透性的印象派畫風呈現台灣山海景緻。象徵最高榮譽的「台灣美術貢獻獎」頒發給已故膠彩畫大師郭雪湖，由其女兒郭香美以及郭珠美代表領獎，表彰其對台灣近代美術發展的深遠影響。

「台灣美術貢獻獎」頒予已故膠彩畫大師郭雪湖。郭雪湖之女郭香美(左起)及郭珠美由文化部長李遠手中接獲獎座。(記者潘少棠攝)

聯邦銀行董事長林鴻聯於致詞時表示，聯邦銀行推動藝術獎今年邁入第28年，初衷是希望金融機構除了商業行為，也應對社會有所貢獻。他認為，銀行是搭建大眾與畫家之間的橋梁，讓大眾能感受畫家的心境。林鴻聯也透露，計畫多年的「聯邦藝術中心」已進入籌備尾聲，預計於年後擇期宣布相關開幕消息，未來將提供藝術家更具體的展示與交流平台。

文化部長李遠指出，聯邦美術獎持續辦理28年，從新秀、中壯世代到致敬前輩的貢獻獎，這三個面向與文化部推動的政策目標一致。他特別提到，政府有藝術銀行及公共藝術獎勵，對於聯邦銀行即將成立藝術中心亦感欣喜，認為藝術家的生存需透過政府政策與民間力量共同支持。

「聯邦文教美術獎頒獎典禮」今日在內湖自由廣場國際演藝廳舉行。(記者潘少棠攝)

《自由時報》副社長陳進榮觀察指出，聯邦銀行在經營之外對社會關懷付出許多，是台灣極具藝術氣息的銀行。美術獎總召集人許坤成則提到，聯邦美術獎長期執行公平公正的評審制度，董事長林鴻聯更親自深入欣賞每位得獎者的作品。許坤成期待，「聯邦藝術中心」將成為推廣人才的重要據點，未來更希望能朝向建立一座栽培本土年輕藝術家的美術館目標邁進。

為推廣本土油畫藝術，並打造交流的舞台，所有得獎作品即日起在聯邦銀行民生東路總行大廳登場，接著將會至全國各地巡迴展出，詳細展出時間及地點，可詳官網(https://web.ubot.com.tw/UB/2026exhibit/)。

