聯邦關門 全美40機場削減班機 城、華府、亞城機場 7日起減運量
隨著美國政府關門持續，聯邦航空總署(FAA)從7日起在全美40個「高航量市場」削減約10%的航班，以因應航空管制員疲勞與人手不足，維持航空安全。其中芝加哥歐海爾(O'Hare)、中途(Midway)機場，華府地區三大機場(BWI、DCA、IAD)以及亞特蘭大哈茨菲爾德–傑克森國際機場(Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport，ATL)均將受衝擊。
FAA指出，此舉是基於內部安全數據分析，近期報告顯示航空管制員壓力與疲勞程度上升，為降低潛在風險，決定暫時減少航班量。運輸部長達菲(Sean Duffy)交表示，由於停發薪水，部分空管請病假增加，仍值勤的人員必須加班、連續多日上班，壓力極大，削減航班可緩解負擔。
據CBS新聞預測，若歐海爾機場削減10%航班，預估每日將減少約121班次，超過1萬4000個座位被取消。
由於各大機場為不同航空公司樞紐，影響仍恐集中於其主要航商，例如華府地區DCA機場的美國航空(American Airlines)、IAD機場的聯合航空(United Airlines)與BWI機場的西南航空(Southwest Airlines)。
航空公司方面，多數表示將依FAA要求調整班表，並提前通知旅客。聯合航空表示，長途國際及樞紐間航班不受影響，主要削減國內區域與非樞紐航班。美國航空說，多數航班仍將照常運行，如有調整將主動通知乘客。西南航空與阿拉斯加航空(Alaska Airlines)均呼籲國會盡快結束政府關門，恢復正常運作。
各大航空公司高層則一致呼籲盡快結束政府關門，讓空管與運安人員恢復領薪，避免航班持續混亂。航空業者指出，取消航班代價高昂，若機隊長期停飛，每天損失恐以百萬元計，且訂位量已出現下滑。
業界也憂心，感恩節旅運高峰很快就要登場，若關門延續、FAA繼續削減航班，全美航空運輸恐陷入更嚴峻的癱瘓危機。
