聯邦009804反映台灣50 ETF健全體質

【記者柯安聰台北報導】AI晶片龍頭輝達（Nvidia）於週三（19日）公布最新財報，全球市場再度聚焦AI產業。輝達強勁的本季營收展望與財測全面優於預期，本季營收展望達650億美元，高於市場預估的620億美元，較3年前同期更大增近10倍，反映AI基礎建設投資仍在高速成長軌道。上季營收年增62%、淨利年增65%，雖然毛利率稍低於市場預期，但公司仍維持2027年毛利率約75%的中長期目標，顯示成本掌控能力穩健。執行長黃仁勳在財報會議中也明確回應外界疑慮，強調Blackwell系列晶片需求強勁、雲端部署GPU幾乎全數售罄，AI應用正加速在全球各國與各產業擴散。輝達同時指出，現階段財測未將中國資料中心銷售納入預估，但仍期待未來有機會重新參與中國市場。公司接下來將推動Blackwell Ultra、Rubin等新架構，並與矽品與Amkor擴大在美封測產能，為後續成長鋪路。整體而言，這份財報進一步淡化市場對AI需求降溫的擔憂，也強化科技股後續行情的支撐力道。



聯邦投信表示，AI帶動的資本支出循環持續推升台灣科技供應鏈能見度。從晶片、伺服器到散熱、PCB與IC設計，台灣企業在全球供應鏈中角色關鍵，並直接受惠於雲端服務商與企業客戶的GPU擴張計畫。出口動能回升、企業獲利改善，加上台灣在半導體製造與電子零組件的完整產業基礎，使整體股市具備明顯的結構優勢。儘管短期仍可能因估值偏高而出現震盪，但中長期AI投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能。



在當前市場環境下，投資人更關注如何透過核心部位掌握台股長期趨勢。聯邦投信指出，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）以台灣市值前50大企業為主要成分，具備高代表性與良好分散度，涵蓋半導體、電子、金融與傳產等產業龍頭，成分股內容和台灣50 ETF一模一樣，能有效反映台股龍頭體質。009804一張約1.38萬元，對小資族、定期定額族群相對友善，也能直接參與台灣大型企業的獲利循環。隨著AI應用深化、企業獲利走揚與景氣循環改善，台股長期投資價值持續升溫，而 009804可望成為掌握台灣經濟復甦與科技成長趨勢的核心配置選擇。（自立電子報2025/11/21）