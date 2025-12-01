聯邦LINE Bank卡延續5% 台新Pay+韓國Pay著刷

瞄準歲末年初的消費熱，銀行信用卡優惠一波接一波。LINE Bank今(12/1)日宣布，原定只到12月底的聯邦LINE Bank聯名卡「5%扣款禮」延續至明(2026)年7月底，每位辦卡新戶都有機會獲得600元。台新Richart卡「Pay著刷」權益即日起納入「台新Pay+」回饋行列。Pi拍錢包則攜手玉山銀行再推新戶福利，12月累積消費滿額最高贈15.5% P幣。

LINE Bank與聯邦銀行共同推出「5%扣款禮」新戶好康，新戶申辦聯邦LINE Bank聯名卡後，從核卡日起算180天內設定LINE Bank主帳戶自動扣繳卡費，每次均享5%現金回饋，每次上限200元，每人最高領到600元；優惠原本到今(2025)年12月底截止，為擴大辦卡績效，LINE Bank特地延長至明年7月底。

「聯邦LINE Bank聯名卡」主打國內外消費1%、2.5%現金回饋無上限，指定網購、影音、遊戲消費加碼3%，每月上限300元，疊加新戶獨享的5%扣款禮後，回饋率直衝10.5%。既有持卡人推薦好友辦卡，申辦成功能拿300元推薦獎金。

台新銀行鎖定出國旅遊商機，即日起將「台新Pay+」納入「Pay著刷」權益方案。卡友前往韓國旅遊，於Richart Life APP「海外支付」頁面完成註冊，同時綁定台新Richart卡，並選擇「Pay著刷」後，在韓國7-ELEVEN、GS25、emart24、daiso、MEGA COFFEE……等Hana Pay特約通路，都能掃碼交易，不僅能領取3.8%台新Point，還免收1.5%海外交易手續費。

第三方支付業者「Pi拍錢包」啟動全新優惠方案，12月2日至7日綁定中國信託、玉山銀行、台新銀行與聯邦銀行信用卡，單筆交易滿1,111元現折125元，活動限量8,000個名額；綁定玉山Pi拍錢包信用卡12月底前在小北百貨單筆購滿300元，加贈5% P幣。12月底申辦玉山Pi拍錢包信用卡的新戶，今年底前累積消費達8,000元，最多入手15.5% P幣。

