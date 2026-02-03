聯醫北投分院無多元支付 民怨不便

行動支付日益普及，部分醫療院所也將多元支付納入收費方式，最近有民眾前往台北市立聯合醫院北投門診部就診，發現掛號費及醫藥費僅能以現金或悠遊卡支付，無法使用信用卡或行動支付已跟不上潮流，與聯醫其他分院服務有落差，演變成「一國兩制、次等服務」，令民眾相當不便。聯醫回應，將與聯合信用卡中心研議，於院外門診部新增信用卡刷卡服務，增加多元繳費方式。

台北市議員陳重文接獲民眾陳情，在聯醫北投門診部就診時，僅能用現金支付掛號費與醫藥費，但聯醫各分院老早就導入多元支付，卻只有院外門診部無法使用，感到非常不便，民眾日常消費交易習慣已大幅轉變，未攜帶現金出門已成常態，政府服務卻仍停留在舊時代。

廣告 廣告

陳重文指出，根據金管會統計，民國113年國內非現金支付筆數已達到83.07億筆，年增率20.18％，顯示國人非現金支付習慣已逐步養成，如使用信用卡交易繳交保險費、稅費等生活雜支已相當普遍，另電子支付用於小額消費的使用頻率亦持續增加，無現金交易已逐漸變成主流，若民眾未攜帶現金且悠遊卡餘額不足，僅能找尋ATM領錢，與現代數位化服務趨勢脫節。

他直言，非現金支付是金管會力推政策，北市也長期以智慧城市自居並力推數位轉型，聯醫各分院已經提供刷卡服務，門診部就醫便利性不應淪為次等服務、「一國兩制」，身為服務居民的第一線醫療機構，卻長期缺乏最基礎的信用卡支付服務，要求聯醫應盡速設置信用卡與行動支付等多元支付設備，強化數位轉型與公共服務便利性。

聯醫回應，院外門診部已於今年1月1日起提供悠遊卡刷卡服務，為提供市民更便捷結帳，將與聯合信用卡中心研議，於院外門診部新增信用卡刷卡服務，以增加市民多元繳費方式。