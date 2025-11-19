聯鈞：客戶庫存調節告一段落 明年成長力道勝今年

聯鈞總經理宋天增。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕聯鈞(3450)今日舉行法說，總經理宋天增指出，10月營收已較第三季單月成長，顯示營收成長趨勢是向上，光模組產品在年底客戶庫存調節告一段落後，明年光模組、雷射封裝將齊頭並進成長，成長力道更勝今年，而目前看不到AI泡沫跡象。

宋天增指出，目前AOC(主動式光纖模組)產品以400G為主，而800G產品下半年驗證通過，已經小量出貨，預期明年出貨逐季成長，明年800G成長力道將高過400G。COS(光元件晶片封裝)相關業務受惠客戶對於雷射封裝相關需求持續增加，第四季產能較去年同期增加5倍，明年成長力道將高於5倍。

廣告 廣告

至於美國關稅、232條款的影響，宋天增說，關稅影響有，但在競爭者同樣基準下，不用太擔心，同時，模組非成品，不是直接出貨到美國，沒有直接影響，但會持續關注。

另外，56%持股的子公司源傑科技何時登錄興櫃，宋天增指出，沒有明確時間表。

聯鈞今年前三季資本支出近11億元，宋天增表示，資本支出用在光模組、雷射封裝，今年積極資本支出，是因應明年需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

台灣成前10大美債持有國！最新各國排名、持有總金額揭曉

退休回鍋英特爾 羅唯仁帶走台積80箱資料 涉竊密

獨家》統一併購家樂福兩年了卻爽退10億元交易款 原因曝光！

