聯防鳳凰颱風 中市府超前部署

中度颱風「鳳凰」來勢洶洶，預估在11至13日可能從西部登陸，台灣中南部首當其衝，將造成明顯的風雨。

應對颱風逼近，盧秀燕市長指示，台中市政府將超前部署，9日中午12時應變中心三級開設，下午召開「鳳凰颱風風災災害應變中心第一次工作會議」，由消防局主導盤點整備，並要求民政局、警察局及消防局共同研議「黃色警戒即撤離」的預防性撤離機制。針對和平區七處易成孤島地區，要求各區公所逐里盤點糧食、飲水、發電機等物資，確保防災能量充足。

廣告 廣告

盧秀燕市長於會中指示（見圖），應對颱風逼近及同時防範非洲豬瘟，台中市政府將超前部署，台中市長盧秀燕8日下午於市府召開「鳳凰颱風防颱整備會議」及「防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議」，邀集局處首長報告防颱準備及非洲豬瘟處置情形，要求全市提早啟動整備措施。

盧秀燕市長強調，鳳凰颱風為秋颱，容易受東北季風共伴影響，雖強度略弱但路徑偏西，對中南部威脅不可輕忽。各局處單位須嚴密監測颱風動態、落實物資與通報整備，並確保各地備妥14日以上糧食及緊急通訊設備，必要時即刻執行疏散撤離，全力守護市民安全。

消防局指出，颱風預計10日通過呂宋島後逐漸靠近台灣，11日北上過程強度有逐漸減弱的趨勢，近台期間颱風強度會以輕度颱風至中度颱風下限為主，預計13日後將逐漸遠離，依目前氣象資料，10日可能發布海上颱風警報，11日亦有發布海上、陸上警報的機率，發布時間將視颱風路徑及強度變化而定。