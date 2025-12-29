聯電三巨頭獲配限制員工權利新股各1280張 市值約6355萬元

聯電經營團隊。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹 報導〕晶圓代工廠聯電(2303)公告發行3萬2878張限制員工權利新股，董事長洪嘉聰與共同總經理簡山傑、王石各分得1280張，以今日聯電收盤價49.65元計算，三位聯電高層各獲得股票市值各約6355萬元。

為吸引及留任關鍵優秀人才，激勵員工全力以赴達成營運目標，創造公司及股東更高利益，並確保員工利益與股東利益相結合，聯電今年5月30日股東會決議通過發行6.6萬張限制員工權利新股。日前公告先發行3萬2878張限制員工權利新股。

聯電今於股市觀測站進一步針對股權轉讓事前申報公告，洪嘉聰、簡山傑及王石各分得1280張限制員工權利新股，執行副總經理徐明志分得650張，資深副總經理吳宗賢、洪圭鈞及張宗昌各分得450張，資深副總劉啟東分得420張，其他14位副總經理等經營團隊主管各分350、320、300、280、260張不等。

依聯電限制員工權利新股發行辦法，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當天仍在職，且未曾違反勞動契約等情事，並達成個人績效評核指標與公司營運目標，屆滿兩年既得比例為33%，屆滿三年可得33%，屆滿四年可得34%。

