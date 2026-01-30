聯電今再挫9% 但法人動作不同調、外資目標價也現分歧

聯電（2303）昨日股價被打入跌停，今（30）日再下挫9%。 圖：Yahoo! 股市

[Newtalk新聞] 晶圓代工二哥聯電（2303）近日遭遇大量賣壓，昨（29）日股價開盤不久被打入跌停，終場收 68.4 元，成交量逾 28 萬張。另一家成熟製程業務的世界先進（5347），同樣也跌停演出，收在 147 元，成交量約 4.2 萬張。今（30）日，聯電盤中一度出現跌停，不過隨後跌勢收斂，至上午 11:20 分，暫報62.5 元，跌幅 8.63%；世界先進則報 140 元，跌幅 4.76%。

廣告 廣告

今日，加權指數受美國科技股壓回影響，盤中下挫 369.14 點或 1.13%，暫報 32,167.13 點。而昨日股價被摜殺的聯電，今日表現也受到拖累。近兩個交易日來，籌碼面轉趨保守。三大法人 1/28 日共賣超 54,971 張，其中，外資「由買轉賣」，賣超 50,971 張、自營商賣超 8,610 張，唯獨投信逆勢買超 4,610 張；1/29 日共賣超 27,758 張，外資再賣超 26,622 張，自營商賣超 5,126 張，而投信逆勢買超 3,990 張。近 5 個交易日來，投信累積買超 8,940 張。

主力籌碼同樣也呈現負向，昨日主力賣超達 62,590 張，但買賣分點的家數相當，顯示市場分歧。近五日累計買超比重降至 1.8%，集中度明顯滑落。官股也買超 10,523 張，略扮演低接角色。

聯電這波遭大賣提款，主因來自市場關注的 ASP（平均銷售單價）將持平，未如預期呈調漲，引發短線失望性賣壓。近期，部分券商因公司估值已與歷史本益比區間上緣重疊，加上今、明兩年折舊壓力攀升，恐稀釋獲利，下修評等至「中立」或「賣出」；但也有研究觀點強調，AI 助攻成熟製程延伸應用，加上全球 12 吋產能緊縮，未來仍有基本面重估空間。

檢視聯電法說會公布的數據，去年第四季營收 618.1 億元、季增 4.5%、年增 2.4%，毛利率提高至 30.7%，歸屬母公司淨利 100.6 億元，每股稅後盈餘（EPS）0.81 元，整體財報略優於市場預期。2025 全年營收 2,375.53 億元，年增 2.3%，EPS 3.34 元。

展望今年，管理層預期應用於 AI 邊緣與自駕車相關 22／28 奈米製程晶片仍維持穩健成長，產能利用率約 70%，毛利率估 28～30% 之間，資本支出 15 億美元，顯示公司對後續成長仍積極佈局。

外資近期的看法也出現分歧，以瑞銀、花旗、野村的觀點較為正向，三家均給予「買進」評級，其中，瑞銀將目標價由 56 元升至 100元 最高，花旗、野村也分別喊 75 元、80 元；但大、小摩、高盛等則是看空，前兩者給出「劣於大盤」評級，目標價各只有 52.5 元與 50 元，後者則維持「賣出」評價，目標價 67 元。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專家看盤》科技股急煞車！漲多就是風險？台股回測5日線

「二哥」隔26年股價再創高！含聯電之台股ETF績效亮眼 00927今年來漲23.71%最佳