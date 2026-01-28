聯電今年Q1出貨持穩 22奈米噴發撐起獲利、2026可望成長
晶圓代工廠聯電今天（28日）下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。在多數市場需求溫和之下，聯電去年第4季晶圓出貨量大致持平，業績表現符合預期，2026年營運可望成長。
聯電去年第4季產能利用率維持78%，營收新台幣618.1億元，季增4.5%；毛利率30.7%，較去年第3季上揚0.9個百分點，歸屬母公司淨利100.55億元，季減32.9%，每股純益0.81元。
聯電2025年總營收2375.53億元，年增2.3%；毛利率29%，下滑3.6個百分點；歸屬母公司淨利417.16億元，年減11.6%，每股純益3.34元。
聯電表示，受惠有利的匯率變動，以及22奈米和28奈米業務持續成長，優化產品組合，是2025年第4季營收成長主要動力。預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應人工智慧（AI）、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域市場需求。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。
