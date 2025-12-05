聯電出運了！成熟製程營運谷底回升 11月營收續站高崗

成熟製程晶圓代工業者聯電11月合併營收達212.3億元，是繼10月創今年新高後維持高檔表現。法人看好，消費性電子緩步復甦在即，成熟製程營運谷底回升，然整體供需結構仍緊張，競爭對手持續擴大28～90奈米等產能，未來尋求利基型或更先進製程突破契機。

聯電。(圖/聯電官網)

聯電11月合併營收達212.3億元，較10月小幅下滑0.28%，但仍持穩於今年高檔水位，年增達5.91%，漸顯現成熟製程需求回溫跡象。法人指出，消費性電子可望在年底至明年首季迎來補庫存循環，成熟製程產能利用率續改善，聯電營運逐步走出谷底。

其中，車用、工控等關鍵領域穩健，法人分析，聯電的40/55奈米、28奈米等主力成熟製程稼動率爬升；此外，面板驅動IC與電源管理IC（PMIC）今年下半年亦有補庫存效應，是推升第四季營收的核心動能之一。

晶圓示意圖。(圖/unsplash)

聯電先前法說會預估，第四季晶圓出貨量將持平於第三季，美元計價之ASP（平均售價）也大致持穩，全年晶圓出貨量可望達低雙位數成長。不過，市場整體供需情況並未轉佳，競爭對手包括世界先進、中芯持續擴張28～90奈米產能，供給增加速度大於需求回溫情況下，成熟製程恐將再度陷入激烈競爭。

供應鏈分析，聯電在成本端積極改善，如要求供應商2026年度議價調整幅度須高於15％以上；另外，與英特爾在美國亞利桑那州合作的12奈米FinFET進展也是聯電跨足先進製程的契機。

展望2026年，聯電充滿信心、認為將為公司成長年。供應鏈透露，聯電22 奈米製程研發順利，客戶設計定案投片情形良好，有望為晶圓出貨量衝刺，不過相關業者認為，終端需求復甦對聯電仍是關鍵因素。

