聯電創辦人曹興誠控名嘴散布合成不雅照敗訴 提再議被駁回
〔記者吳昇儒／台北報導〕聯電創辦人曹興誠去年被名嘴謝寒冰爆料，亮出曹與中國女子有多張私密照片。曹對謝寒冰提告個資法及散布不實性影像性影像罪嫌，案經台北地檢署調查後認為，謝公布的影像中，除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，予謝不起訴處分。曹不服結果向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署駁回再議，謝寒冰獲不起訴確定。
曹興誠擔任罷免徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，他認為，謝寒冰潑糞的幕後黑手是中共國安部，「面對這種霸凌，我不能退怯」；曹興誠當時曾指：「謝某的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟」。
檢方調查，謝公布的影像，經送內政部警政署刑事局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，故尚難認影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認定謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。
檢方認為於案發當時是徐巧芯罷免案領銜人，而罷免等政治活動，為憲法所保障的重大權利，亦為民主政治基石，則發起罷免之理由及目的，自屬可受公評事項，並與公共利益緊密相關，故謝提出影像質疑曹與中國女過從甚密，尚屬合理評論範疇，合於個資法規範，予以不起訴處分。
曹興誠聲請再議，經高檢署審查後，認定北檢偵查已完備，曹聲請再議無理由，駁回再議，謝寒冰獲不起訴處分確定。
更多自由時報報導
被酸黑道選縣長！陳見賢發言人竟這樣澄清 她驚：承認是超大尾流氓
毛嘉慶開口約砲的就是她！「小草女神」發聲了：確實不舒服
謝典霖爆：謝家承諾國民黨不選彰化縣長 姊姊謝衣鳯逕自參選
短短1個月瘦11公斤！矢板明夫曝「3大秘密武器」
其他人也在看
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
陳嘉宏專欄：賴清德應該從游盈隆人事案裡獲得啟示
游盈隆是美國北卡羅萊納大學的政治學博士，擁有漂亮學歷的他曾經是民進黨重點栽培的青年才俊，與前民進黨主席施明德、陳水扁都有相當深厚的交情。他在2016年原本有意參選新北第一選區立委卻未獲提名，從此與民進黨漸行漸遠，最後甚至退黨。游盈隆後來主持的台灣民意基金會民調被民進黨人視為「不友善民調」，也因為其子任職柯文哲市府，讓游盈隆後來被歸類為白營人馬。意外的是，游盈隆日前被賴清德的行政院提名中選會主委。
民眾黨6名新立委今報到 黨團三長名單出爐！
立法院新會期2日為報到日，民眾黨因落實「兩年條款」制度，總計8名不分區立委中已辭職6名，將遞補6名新任立委。新會期的黨團三長部分，總召由陳清龍出任，副總召為王安祥，幹事長則由邱慧洳擔任，預計3日進行宣誓。
台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難
2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。
爭取民進黨議員提名! 高揚凱怒轟老東家 向鄭麗文下戰帖
生活中心／綜合報導曾具國民黨背景的高揚凱，近日正式宣布轉投民進黨，並積極爭取黨內議員提名資格，現在更將炮口對準老東家，下手毫不手軟，今天更前往國民黨黨部向國民黨主席鄭麗文宣戰。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「身為臺灣的小孩，我高揚凱今天要在這一邊，正式公開宣戰鄭麗文，請妳出來接受公開辯論，不要躲在中共的羽翼之下。」向國民黨主席鄭麗文公開宣戰，曾是國民黨背景的高揚凱，已經投靠綠營，積極爭取北市大安文山議員初選資格，炮口對準老東家，絲毫不手軟。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「我不知道，在我身後這一棟建築物，究竟是國民黨黨部，還是中共統戰部，鄭麗文有四不一沒有，她不要臺灣，不要中華民國，不要軍購，也不要臺美雙方關係，但是沒有臺灣的繁榮。」高揚凱怒轟鄭麗文為了配合中國統戰不擇手段，這邊炮火猛烈，黨內對手，同樣角逐大安文山的劉品妡，則是走溫馨路線。台北市議員擬參選人（民） 劉品妡。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（民） 劉品妡：「邱老師是1996年投入參與志工行列，那我自己就是1996年出生，剛好是30周年。」出席謝長廷志工交流聚會，現任行政院副秘書長阮昭雄和前老闆國安會副祕趙怡翔全都現身。行政院副秘書長 阮昭雄：「我們希望未來服務精神的傳承，在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」大安文山區競爭激烈。（圖／民視新聞）找來黨內謝系老將力挺，畢竟光在大安文山選區，除了現任議員簡舒培、王閔生要拚連任，新人除了劉品妡外、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及財經專家徐嶔煌，成為六搶四局面。台北市議員（民） 王閔生：「我們現任議員也要，更為謹慎小心的來應對，我們也要勤走基層，用過去成績爭取選民的支持。」面對新人來勢洶洶，現任議員謹慎應對，最快三月初議員選戰名單就會揭曉。原文出處：高揚凱向鄭麗文下戰帖！ 怒轟為統戰不擇手段 更多民視新聞報導藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現
民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...
韓國瑜辦公室主任傳投入松信議員初選 徐巧芯：尊重
針對外界關注韓國瑜辦公室主任許原榮可能投入國民黨松山信義區議員初選，國民黨立委徐巧芯今（1）日受訪表示，尚未聽到正式宣布消息。她指出，目前已知在跑行程的國民黨籍參選人有四位，包括前發言人楊智伃、李明璇、青工會會長滿志剛及松山區里長李煥中。
廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！
生活中心／李筱舲報導去年一名長期洗腎的男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定該男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
怪男爬百萬轎車「惡踩凹車頂」 車主怒提告｜#鏡新聞
台北市信義區的地下停車場，有車主發現自己的愛車受損，沒想到調閱監視器一看，居然是有男子趁著凌晨沒人的時間，爬上百萬轎車，接著踩踏車頂，造成凹損，車主已經提告。
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
3爭議條款三讀！賴清德批藍白：因人設事
[NOWnews今日新聞]立法院上會期的最後一天院會，藍白聯手通過不當黨產條例、衛星廣播電視法修正案，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，引起爭議。對此，總統賴清德今（2）日批評立院未審查福國利...