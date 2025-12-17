聯電參與欣興現增 每股116元、折價46％

聯電宣布為落實集團策略投資規劃，董事會決議參與欣興現金增資股，認購價每股116元，總投資金額不超過7億元。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電 (2303) 今 (17) 日下午召開重訊記者會，宣布為落實集團策略投資規劃，董事會決議參與欣興 (3037) 現金增資股，認購價每股116元，總投資金額不超過7億元。欣興今收盤價212元，以此估算聯電認購約折價達46%。

聯電目前持有欣興約 2.05 億股，持股比例將近13.01%，依原持股比例計算，可認購欣興現金增資發行新股448萬5677股，以每股新台幣116元認購，約新台幣5.2億元，如欣興員工與其他股東放棄未認購的部分，於欣興洽特定人認購時，聯電將以不超過新台幣1.8億元為上限參與認購，總交易數量不超過603萬4482股。

聯電董事會今也通過資本預算執行案，預計投資金額達300.96億元，以提供產能建置需求。

